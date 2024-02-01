Згідно з офіційним документом саміту, з яким ознайомилося видання, лідери домовилися, що на основі щорічного звіту лідери ЄС проводитимуть дебати.

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"Угода була досягнута після того, як сьогодні вранці найвпливовіші політики блоку зустрілися з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном", – повідомило видання.

Хто саме говорив з Орбаном

Вижання Index пише, що напередодні саміту, увечені 31 січня лідери Італії та Франції Джорджія Мелоні та Емманюель Макрон провели зустріч з угорським прем'єром Віктором Орбаном.

Орбан провів переговори з Мелоні та Макроном у рамках підготовки до саміту ЄС у четвер, головне питання якого – схвалення чотирирічної програми фінансової допомоги Україні на 50 мільярдів євро, – цитує видання керівника пресслужби угорського прем'єра Берталана Хаваші.

Сам глава уряду Угорщини у себе у фейсбуці оприлюднив спільне фото з Мелоні, яке лаконічно підписав: "Зустріч з прем'єр-міністеркою Джорджією Мелоні напередодні саміту ЄС". А ось про зустріч з французьким президентом Орбан у своїх соцмережах не повідомляв.

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