Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на FinancialJuice.

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Трамп сделал заявление о политике ЕС

Уже не впервые Дональд Трамп заявил, что Евросоюз пытается ограбить США и воспользоваться преимуществами страны.

ЕС был создан, чтобы воспользоваться преимуществами США,

– сказал американский лидер.

Заявление Трампа прозвучало на фоне решения Европейского Союза ввести зеркальные пошлины на импорт из США на сумму 26 миллиардов евро. Такой шаг стал реакцией на торговую политику Вашингтона.

В перечень товаров, в отношении которых Евросоюз планирует ввести зеркальные пошлины, входят алкоголь (в частности виски), мотоциклы и лодки, а также промышленная и аграрная продукция: сталь, алюминий, текстиль, пластик, бытовая техника, мясо (говядина и птица), яйца, молочные продукты, сахар и овощи.

В ответ на это Трамп снова пригрозил ужесточением пошлин и подчеркнул, что у ЕС останется очень мало гибкости в отношении тарифов, когда США их введут.