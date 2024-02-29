Після саміту "Вишеградської четвірки" у Празі Орбан традиційно закликав до мирних переговорів, мовляв, у війні не зможе перемогти ні Україна, ні Росія. Проте він сказав, що не хотів би мати спільний кордон із Росією.

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Навіщо Трамп кличе Орбана до себе і коли вони можуть зустрітися

Орбан, як і Трамп, підтримує популістську політику та займає помітну позицію лідера відродження ультраправих у Європі,

– пишуть журналісти Bloomberg.

Медійники називають Орбана прем'єром-популістом, якого американські праві вважають суперзіркою. А ще Орбан і Трамп дотримуються схожих поглядів на імміграцію.

Зустріч Орбана і Трампа може відбутися вже 8 березня. Що цікаво, про неї повідомила газета The New York Times, а от посольство Угорщини у Вашингтоні, кампанія Трампа та Державний департамент США не прокоментували цей можливий візит.

Цікаво! Трамп запрошує Орбана до Флориди – буквально під пальми. Там розташована резиденція колишнього президента США, де він живе з 2019 року. Мар-а-Лаго – це курорт у містечку Палм-Біч і закрита територія.

Що спільного в Трампа та Орбана

Зустріч у Мар-а-Лаго підкреслює, як Трамп дедалі більше впливає на зовнішньополітичні питання під час передвиборчої кампанії, оскільки він наближається до висування в президенти від Республіканської партії та ймовірних загальних виборів – реваншу проти президента Джо Байдена,

– ідеться в матеріалі.

Також журналісти нагадують, що Орбан виступив із промовою на Конференції консервативних політичних дій у Техасі 2022 року. І його тоді тепло прийняли у США.

"Американські праві вже давно шанують угорського лідера за його різку опозицію до імміграції та прав ЛГБТК+ людей, а також за його напади на лібералів і новинні організації", – так характеризують угорського прем'єра в матеріалі.

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