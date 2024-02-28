Також прем'єр Угорщини вкотре порушив тему "мирного врегулювання" війни, яку Росія розв'язала в Україні. Політолог Валентин Гладких пояснив 24 Каналу, що така зміна риторики Орбана можу бути пов'язана з 2 чинниками.
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Певний прогрес на краще
Політолог зазначив, що Віктор Орбан має еклектичну політичну та історичну свідомість. В нього ситуативно беруть гору то одні погляди, то інші.
Україну в цьому контексті цікавить зміна його позиції щодо насамперед російсько-української війни. Попри те, що він і далі продукує риторику про необхідність "мирного врегулювання", за цією моделлю нарешті проглядає необхідність збереження української держави. Тому що у разі її відсутності, постане необхідність встановлення кордону між Угорщиною та Росією,
– наголосив Гладких.
Орбан вже усвідомив неприпустимість такого варіанту через збільшення нових викликів для національної безпеки Угорщини. Він вже розповідає, що результати переговорів мають бути не будь-якими, аби закінчилася війна, а такими, щоб кордон, принаймні угорсько-український, зберігся. Це вже можна вважати певним прогресом на краще.
Також він вперше згадав про негативні сторінки угорсько-російських відносин. Я би їх розпочав з часів, коли цар допоміг австрійцям розчавити угорське повстання у 1848 році – ще коли країна була в межах Австро-угорської імперії. Орбан про це дуже рідко згадує, так само як і угорці. Вони більше пам'ятають про події 1956 року,
– зазначив політолог.
Тому за риторикою Орбана проглядається певне пом'якшення його позиції щодо умовної проросійськості, адже він приховано чи ні, але підтримував російський погляд на війну в Україні,
На сьогодні він переживає певні трансформації. За словами політолога, вони можуть бути ситуативними. Причину їхнього виникнення варто шукати у:
- внутрішньополітичній ситуації в Угорщині;
- взаєминах Угорщини з Європейським Союзом.
"Ці два основних чинники впливають на ситуативні "прозріння" Орбана. Наше завдання – схопитися за цю можливість і розвивати успіх, перетворивши ці ситуативні зміни на сталі", – підкреслив Валентин Гладких.
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- Прем'єр Угорщини, виступаючи на спільному брифінгу лідерів Чехії, Польщі, Словаччини та Угорщини після саміту "Вишеградської четвірки" у Празі, заговорив про "національні інтереси й проблеми безпеки Угорщини". Орбан наголосив на тому, що для Будапешта важливо "уникнути спільного кордону з Росією через погані історичні спогади країни".
- Водночас Орбан продовжив свою риторику щодо війни Росії проти України. Прем'єр вкотре зазначив, що "ні Україна, ні Росія не можуть вийти переможцями з цієї війни." А тому потрібно розпочати мирні переговори задля запобігання "подальшій загибелі людей".
- Також Орбан відреагував на слова прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, який назвав Путіна військовим злочинцем. Угорський лідер наголосив, що звинувачення потрібно "залишити для післявоєнних розслідувань".