Водночас він чергове скептично віднісся до можливої перемоги Росії на фронті. Ці заяви Орбана пролунали на спільному брифінгу лідерів Чехії, Польщі, Словаччини та Угорщини після саміту "Вишеградської четвірки" у Празі.
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Орбан сказав, що не хоче мати кордон з Росією
У своїй заяві угорський лідер висловив свою думку, що "ні Україна, ні Росія не можуть вийти переможцями з цієї війни." Він наголосив на необхідності якнайшвидшого початку мирних переговорів, щоб "запобігти подальшій загибелі людей".
Під час виступу прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, який назвав Путіна військовим злочинцем, Орбан відповів, що такі звинувачення слід "залишити для післявоєнних розслідувань".
Крім того, Орбан підкреслив "національні інтереси й проблеми безпеки Угорщини", заявивши, що для країни вкрай важливо "уникнути спільного кордону з Росією через погані історичні спогади країни".
Лідери "Вишеградської четвірки" посперечалися через Україну
- У чеській столиці Празі 27 лютого відбувся саміт "Вишеградської четвірки", куди входять Польща, Чехія, Словаччина та Угорщина. Після цієї зустрічі лідери 4 країн публічно посперечалися щодо війни в Україні.
- Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала визнав, що "Вишеградська четвірка" розходиться в поглядах на причини російської агресії в Україні і на форми допомоги, яку вони готові надати. Зокрема, Чехія та Польща надають Україні військову допомогу, тоді як Угорщина та Словаччина готові долучитися до допомоги лише у гуманітарний чи фінансовий спосіб.
- Крім того, Віктор Орбан акож закликав до якнайшвидших мирних переговорів, і "чим швидше, тим краще". З цією заявою погодився його словацький колега Роберт Фіцо.
- Водночас як Фіала, так і польський прем'єр-міністр Дональд Туск відкинули ідею переговорів України з Росією. Туск наголосив, що "у питаннях, як оцінка того, хто є жертвою, хто є агресором, немає місця для переговорів", а Фіала наголосив, що "поступки агресору не призведуть до довгострокового миру".