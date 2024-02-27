Водночас він чергове скептично віднісся до можливої перемоги Росії на фронті. Ці заяви Орбана пролунали на спільному брифінгу лідерів Чехії, Польщі, Словаччини та Угорщини після саміту "Вишеградської четвірки" у Празі.

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Орбан сказав, що не хоче мати кордон з Росією

У своїй заяві угорський лідер висловив свою думку, що "ні Україна, ні Росія не можуть вийти переможцями з цієї війни." Він наголосив на необхідності якнайшвидшого початку мирних переговорів, щоб "запобігти подальшій загибелі людей".

Під час виступу прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, який назвав Путіна військовим злочинцем, Орбан відповів, що такі звинувачення слід "залишити для післявоєнних розслідувань".

Крім того, Орбан підкреслив "національні інтереси й проблеми безпеки Угорщини", заявивши, що для країни вкрай важливо "уникнути спільного кордону з Росією через погані історичні спогади країни".

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