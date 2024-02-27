В то же время он в очередной раз скептически отнесся к возможной победе России на фронте. Эти заявления Орбана прозвучали на совместном брифинге лидеров Чехии, Польши, Словакии и Венгрии после саммита "Вышеградской четверки" в Праге.
Интересно Вставил свои 5 копеек – Орбан призвал закрыть рынок ЕС для агропродукции из Украины
Орбан сказал, что не хочет иметь границу с Россией
В своем заявлении венгерский лидер выразил свое мнение, что "ни Украина, ни Россия не могут выйти победителями из этой войны." Он отметил необходимость скорейшего начала мирных переговоров, чтобы "предотвратить дальнейшую гибель людей".
Во время выступления премьер-министра Польши Дональда Туска, который назвал Путина военным преступником, Орбан ответил, что такие обвинения следует "оставить для послевоенных расследований".
Кроме того, Орбан подчеркнул "национальные интересы и проблемы безопасности Венгрии", заявив, что для страны крайне важно "избежать общей границы с Россией из-за плохих исторических воспоминаний страны".
Лидеры "Вышеградской четверки" поспорили из-за Украины
- В чешской столице Праге 27 февраля состоялся саммит "Вышеградской четверки", куда входят Польша, Чехия, Словакия и Венгрия. После этой встречи лидеры 4 стран публично поспорили по поводу войны в Украине.
- Премьер-министр Чехии Петр Фиала признал, что "Вышеградская четверка" расходится во взглядах на причины российской агрессии в Украине и на формы помощи, которую они готовы предоставить. В частности, Чехия и Польша предоставляют Украине военную помощь, тогда как Венгрия и Словакия готовы присоединиться к помощи только в гуманитарный или финансовый способ.
- Кроме того, Виктор Орбан также призвал к скорейшим мирным переговорам, и "чем быстрее, тем лучше". С этим заявлением согласился его словацкий коллега Роберт Фицо.
- В то же время как Фиала, так и польский премьер-министр Дональд Туск отвергли идею переговоров Украины с Россией. Туск отметил, что "в вопросах, как оценка того, кто является жертвой, кто является агрессором, нет места для переговоров", а Фиала отметил, что "уступки агрессору не приведут к долгосрочному миру".