В то же время он в очередной раз скептически отнесся к возможной победе России на фронте. Эти заявления Орбана прозвучали на совместном брифинге лидеров Чехии, Польши, Словакии и Венгрии после саммита "Вышеградской четверки" в Праге.

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Орбан сказал, что не хочет иметь границу с Россией

В своем заявлении венгерский лидер выразил свое мнение, что "ни Украина, ни Россия не могут выйти победителями из этой войны." Он отметил необходимость скорейшего начала мирных переговоров, чтобы "предотвратить дальнейшую гибель людей".

Во время выступления премьер-министра Польши Дональда Туска, который назвал Путина военным преступником, Орбан ответил, что такие обвинения следует "оставить для послевоенных расследований".

Кроме того, Орбан подчеркнул "национальные интересы и проблемы безопасности Венгрии", заявив, что для страны крайне важно "избежать общей границы с Россией из-за плохих исторических воспоминаний страны".

Лидеры "Вышеградской четверки" поспорили из-за Украины