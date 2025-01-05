Детали передает 24 Канал со ссылкой на "Украинскую правду". Рождественские каникулы устроил себе и Роберт Фицо. Пользователи заметили, что он записал видео в роскошном отеле во Вьетнаме. По иронии, именно этот отель фигурирует в ролике словацкого премьера, где тот обещает прекратить помощь украинцам.

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Что известно о поездке Орбана в Индию

Говорится о том, что он поехал с частным визитом. С Орбаном были его жена Анико Леваи и две дочери. Их сопровождали пять человек. Кортеж вернется в Венгрию 16 января после поездки по Индии.



Индийская газета о визите Орбана / Фото Hadházy Ákos в фейсбуке

На фото не видно ни жены, ни дочерей Орбана. Однако там есть бизнесмен Кришну Кумара, который руководит аюрведическим лечебным центром в Венгрии.

На таинственную поездку обратил внимание независимый депутат венгерского парламента Акош Хадхази. Он привел один из комментариев венгров: "Когда мы отправляли босса в теплые края, мы не это имели в виду".

Хадхази также отметил: пятизвездочный отель Fragnant Nature очень дорогой. Он специализируется на аюрведе, а ночь там обойдется в более чем 240 евро.

Отель, где остановился Орбан / Фото Hadházy Ákos в фейсбуке

Также есть данные, что рикшу, где ехал премьер, сопровождали еще пять рикш.

Журналисты Telex попросили спикера Орбана о комментарии. Тот ответил, что не будет предоставлять информацию о семейных поездках своего руководителя.