Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление Роберта Фицо. К слову, Зеленский, выступая относительно прекращения транзита, упомянул словацкого премьера.

Смотрите также Не надо бояться Украины в Европе, – Зеленский обратился к властям Венгрии и Словакии

Что заявил Фицо об остановке транзита газа

Он достаточно жестко высказался в адрес Украины в целом и Зеленского в частности. Мол, Зеленский устроил "саботаж" и "диверсию" (какое из этих громких слов сильнее, Фицо не определился, поэтому употребил оба).

Президент Украины Зеленский начал намеренно наносить ущерб государственным финансам Словакии и вредить всему Европейскому Союзу. Своим односторонним решением президент Зеленский прекратит принудительный транзит из Украины в Словакию и лишит Словакию почти 500 миллионов евро в год от других европейских партнеров, которые мы получали бы от платы за транзит. Весь Европейский Союз заплатит от 60 до 70 миллиардов евро за подорожание газа и электроэнергии,

– заявил Фицо.

По его мнению, россиянам не будет вреда от такого шага Киева. А от решения Зеленского "выиграют только Соединенные Штаты", которые увеличат импорт газа в Европу.

Обратите внимание! США и ЕС приветствовали этот шаг Украины. А вот у Газпрома огромные убытки, его акции очень сильно упали. Словацкий премьер врет и манипулирует.

Собственно, именно этим и возмущен Фицо. Он считает, что словацкие СМИ и оппозиция замалчивают проблему остановки транзита. Поэтому премьер раскритиковал оппозицию – за то, что она критикует его.

Украинских политиков он назвал наглыми – потому, что те возмущены угрозами Братиславы прекратить поставлять электроэнергию в Украину.

7 января правительственная делегация Словакии примет участие в переговорах в Брюсселе. Затем Фицо соберет коалиционный совет и правительство. Там обсудят меры, к которым могут прибегнуть.

Мы готовы вести переговоры и договориться в коалиции о прекращении поставок электроэнергии и существенном уменьшении субсидий для граждан Украины, которые находятся на территории Словацкой Республики. (...) Единственной альтернативой для суверенной Словакии является восстановление транзита или требование компенсационных инструкций. Еще один механизм, который компенсирует недополучение государственных финансов в размере почти 500 миллионов евро,

– сказал премьер.

То есть Фицо считает, что прекращение транзита российского газа через Украину нарушает суверенитет Словакии. Очень красноречиво, что его суверенитет зависит от российского газа.