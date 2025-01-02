"Газпром" потеряет доходы

В Комментарии 24 Канала Член наблюдательного совета АО "Молдовагаз" Сергей Тофилат напомнил, что в 2021-2022 годах Путин начал сокращать поставки газа и шантажировать Евросоюз, чтобы снять санкции.

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Сергей Тофилат Член наблюдательного совета АО "Молдовагаз" В итоге закончилось все тем, что "Газпром" странам ЕС поставляет в 6 раз меньше газа. Соответственно доходы "Газпрома" существенно сократились. Если посмотреть на финансовые результаты, то за 2023 год "Газпром" закрыл год с убытком почти в 7 миллиардов долларов.

Также, по мнению эксперта, "Газпром" потеряет около 6 миллиардов долларов в год от продажи газа из-за окончания контракта на прокачку газа с НАК "Нафтогаз".

Эти деньги идут на финансирование войны. И он использует ситуацию с Приднестровским регионом и поставками электроэнергии в Молдову как один из инструментов давления,

– добавляет Тофилат.

Заметьте! В Приднестровье сейчас массовые отключения газа. В дома прекратили подачу тепла и горячей воды, о чем сообщала газотранспортная компания "Тираспольтрансгаз-Приднестровье". Также в Молдове возник дефицит электроэнергии.

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Банкротство "Газпрома" и высокие тарифы для россиян

Сергей Тофилат замечу, что газовый шантаж России привел к тому, что "Газпром" стал банкротом или дотационным предприятием, а Путин вынужден повышать тарифы внутри стран.

Он вынужден выделять деньги из бюджета, чтобы финансировать "Газпром". Переживет ли "Газпром" остановку транзита газа через Украину? Хорошо, посмотрим, как долго они продержатся,

– резюмирует он.

Ранее российские СМИ отмечали, что в 2025 году холодная и горячая вода, электричество и газ станут дороже на 11,3%. Что касается тарифа на электроэнергию, то он вырастет на 12,6%, газ – на 10,3% с июля 2025 года.

Также российские СМИ подчеркивают, что тарифы в стране стремительно начали расти после начала военной агрессии на территории Украины. В 2015-2016 годах, из-за санкций, "Газпром" настаивал на росте тарифа на 7,5%.

Материал создан при участии CFI, Agence française de développement médias, как часть Hub Bucharest Project при поддержке Министерства иностранных дел Франции.