Смогла ли Россия найти новые рынки сбыта энергоносителей

Уменьшение энергетической зависимости ЕС от России предусмотрено планом REPowerEU, что полностью совпадает с решением Украины прекратить прокачку российского газа в Европу. Эксперт DiXi Group Андрей Урста в комментарии 24 Канала заметил, что с новыми рынками сбыта в России не все просто: быстро перенаправить на Восток значительные потоки газа, которые до войны шли в ЕС, очень проблематично.

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Андрей Урста Научная степень/должность По сути единственной "большой" опцией для замещения европейского рынка является Китай и связанный проект "Сила Сибири-2", который бы позволил нарастить поставки до 50 миллиардов кубометров в год. Однако особого прогресса в переговорах по прокладке этого газопровода не наблюдается.

На реализацию альтернативных маршрутов поставок в Китай (к примеру, через Казахстан) тоже уйдут годы. Поэтому быстро заместить европейский рынок сбыта России точно не удастся.

Даже если это удастся сделать в долгой перспективе – Россия все равно не сможет рассчитывать на те же прибыли, что и на премиальном европейском рынке,

– резюмирует Урста.

Заметьте! Кроме маршрута через Украину, в России еще есть возможность поставлять газ в Европу через вторую нитку "Турецкого потока", однако возможности для такого наращивания ограничены. Все другие трубопроводные маршруты в ЕС недоступны: трубопровод Ямал – Европа – из-за "контрсанкций" самой же России, "Северный поток-1" – из-за подрыва, "Северный поток-2" – из-за подрыва и банкротства оператора газопровода.

Почему азиатские рынки не спасут Россию

Россия пытается диверсифицировать рынки сбыта, заменив премиальные европейские рынки азиатскими. Однако, по мнению экспертов, полностью компенсировать потерю европейского направления Россия сможет вряд ли.

Елена Лапенко Генеральный менеджер в сфере безопасности и устойчивости DiXi Group Азиатский рынок характеризуется ограниченным количеством платежеспособных потребителей. Переориентация России также не исключает возможность демпинга со стороны азиатских стран и попадания Кремля в зависимость от геополитической конъюнктуры. Страны Азии будут иметь больше рычагов влияния на ценообразование, что будет ограничивать российские возможности.

Напомним, что Россия еще с 2022 года работает над реализацией "Трехстороннего газового союза" с участием Казахстана и Узбекистана, поскольку страны с советских времен связаны газотранспортной системой "Азия – Центр" и газопроводом "Урал – Бухара". Однако азиатские страны избегают подобного союза, ограничиваясь двусторонними коммерческими обязательствами по поставкам природного газа.

По мнению экспертов, реализация "Трехстороннего газового союза" может предоставить Кремлю возможность расширить контроль над газотранспортной инфраструктурой Центральной Азии, консолидировать свое влияние и частично компенсировать потерю европейского рынка.

Материал создан при участии CFI, Agence française de développement médias, как часть Hub Bucharest Project при поддержке Министерства иностранных дел Франции.