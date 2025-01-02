Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву Роберта Фіцо. До слова, Зеленський, виступаючи щодо припинення транзиту, згадав словацького прем'єра.

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Що заявив Фіцо про зупинку транзиту газу

Він досить жорстко висловився на адресу України загалом і Зеленського зокрема. Мовляв, Зеленський влаштував "саботаж" і "диверсію" (яке з цих гучних слів сильніше, Фіцо не визначився, тож ужив обидва).

Президент України Зеленський почав навмисно завдавати шкоди державним фінансам Словаччини та шкодити всьому Європейському Союзу. Своїм одностороннім рішенням президент Зеленський припинить примусовий транзит з України до Словаччини та позбавить Словаччину майже 500 мільйонів євро на рік від інших європейських партнерів, які ми отримували б від плати за транзит. Весь Європейський Союз заплатить від 60 до 70 мільярдів євро за подорожчання газу та електроенергії,

– заявив Фіцо.

На його думку, росіянам не буде шкоди від такого кроку Києва. А від рішення Зеленського "виграють лише Сполучені Штати", які збільшать імпорт газу до Європи.

Зверніть увагу! США та ЄС вітали цей крок України. А от Газпром зазнає шалених збитків, його акції дуже сильно впали. Словацький прем'єр бреше і маніпулює.

Власне, саме цим і обурений Фіцо. Він вважає, що словацькі ЗМІ та опозиція замовчують проблему зупинення транзиту. Тож прем'єр розкритикував опозицію – за те, що вона критикує його.

Українських політиків він назвав нахабними – тому, що ті обурені погрозами Братислави припинити постачати електроенергію в Україну.

7 січня урядова делегація Словаччини візьме участь у переговорах у Брюсселі. Потім Фіцо збере коаліційну раду й уряд. Там обговорять заходи, до яких можуть вдатися.

Ми готові вести переговори та домовитися в коаліції про припинення постачання електроенергії та суттєве зменшення субсидій для громадян України, які перебувають на території Словацької Республіки. (...) Єдиною альтернативою для суверенної Словаччини є відновлення транзиту або вимагання компенсаційних інструкцій. Ще один механізм, який компенсує недоотримання державних фінансів у розмірі майже 500 мільйонів євро,

– сказав прем'єр.

Тобто Фіцо вважає, що припинення транзиту російського газу через Україну порушує суверенітет Словаччини. Дуже промовисто, що його суверенітет залежить від російського газу.