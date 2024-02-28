Также премьер Венгрии в очередной раз поднял тему "мирного урегулирования" войны, которую Россия развязала в Украине. Политолог Валентин Гладких объяснил 24 Каналу, что такое изменение риторики Орбана может быть связано с 2 факторами.
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Определенный прогресс к лучшему
Политолог отметил, что Виктор Орбан имеет эклектическое политическое и историческое сознание. У него ситуативно берут верх то одни взгляды, то другие.
Украину в этом контексте интересует изменение его позиции относительно прежде всего российско-украинской войны. Несмотря на то, что он и дальше продуцирует риторику о необходимости "мирного урегулирования", за этой моделью наконец просматривается необходимость сохранения украинского государства. Потому что в случае его отсутствия, возникнет необходимость установления границы между Венгрией и Россией,
– подчеркнул Гладких.
Орбан уже осознал недопустимость такого варианта из-за увеличения новых вызовов для национальной безопасности Венгрии. Он уже рассказывает, что результаты переговоров должны быть не любыми, чтобы закончилась война, а такими, чтобы граница, по крайней мере венгерско-украинская, сохранилась. Это уже можно считать определенным прогрессом к лучшему.
Также он впервые упомянул о негативных страницах венгерско-российских отношений. Я бы их начал со времен, когда царь помог австрийцам раздавить венгерское восстание в 1848 году – еще когда страна была в пределах Австро-Венгерской империи. Орбан об этом очень редко вспоминает, так же как и венгры. Они больше помнят о событиях 1956 года,
– отметил политолог.
Поэтому за риторикой Орбана просматривается определенное смягчение его позиции по условной пророссийскости, ведь он скрыто или нет, но поддерживал российский взгляд на войну в Украине,
На сегодня он переживает определенные трансформации. По словам политолога, они могут быть ситуативными. Причину их возникновения следует искать в:
- внутриполитической ситуации в Венгрии;
- взаимоотношениях Венгрии с Европейским Союзом.
"Эти два основных фактора влияют на ситуативные "прозрения" Орбана. Наша задача – схватиться за эту возможность и развивать успех, превратив эти ситуативные изменения в постоянные", – подчеркнул Валентин Гладких.
Больше о резонансном заявлении Орбана
- Премьер Венгрии, выступая на совместном брифинге лидеров Чехии, Польши, Словакии и Венгрии после саммита "Вышеградской четверки" в Праге, заговорил о "национальных интересах и проблемах безопасности Венгрии". Орбан отметил, что для Будапешта важно "избежать общей границы с Россией из-за плохих исторических воспоминаний страны".
- В то же время Орбан продолжил свою риторику относительно войны России против Украины. Премьер в очередной раз отметил, что "ни Украина, ни Россия не могут выйти победителями из этой войны." А потому нужно начать мирные переговоры для предотвращения "дальнейшей гибели людей".
- Также Орбан отреагировал на слова премьер-министра Польши Дональда Туска, который назвал Путина военным преступником. Венгерский лидер подчеркнул, что обвинения нужно "оставить для послевоенных расследований".