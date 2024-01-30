Венгерский премьер-министр Виктор Орбан дал интервью Le Point. Журналисты поинтересовались, ожидает ли он переизбрания Дональда Трампа, который может стать “прекрасным союзником”.

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Что наговорил Орбан

Виктор Орбан, неоднократно выступавший против помощи Украине и интеграции нашего государства в НАТО и ЕС, считает, что только Дональд Трамп якобы может остановить развязанную Россией войну.

Премьер-министр Венгрии назвал Трампа одним из самых успешных внешнеполитических президентов и заявил, что бывший американский лидер не начинал ни одной войны.

Мое личное убеждение остается в том, что если бы американского президента звали Дональд Трамп в феврале 2022 года, войны в Европе не было бы. Сегодня кроме него я не вижу никого в Европе или Америке, кто был бы достаточно сильным лидером, чтобы остановить войну. У мира есть имя: Дональд Трамп, –

сказал Орбан.

Перед этим Трамп хвалил Орбана

Не так давно Дональд Трамп на выступлении перед избирателями назвал Виктора Орбана "великим человеком" и "сильным лидером". Он объяснил негативное отношение людей к венгерскому премьеру тем, что его критикам якобы не нравится то, что Орбан "слишком силен". Кроме этого, экс-президент США считает положительным для Венгрии пребывание Орбана в должности главы правительства.

Что говорил Трамп об Украине