Дональд Трамп очень положительно отозвался о Викторе Орбане. Бывший американский лидер рассказал о своем отношении к венгерскому премьер-министру на митинге в штате в штате Нью-Гэмпшир.
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Что сказал Трамп об Орбане
Экспрезидент США назвал Орбана "великим лидером".
В Европе есть большой человек, большой лидер – Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии. Очень замечательный лидер, очень сильный человек,
– сказал Трамп.
По мнению скандального американского политика и бизнесмена, Орбан "некоторым людям не нравится, потому что он слишком сильный". При этом Трамп не стал упоминать откровенно пророссийскую позицию венгерского премьера, антиукраинские действия и шантаж ЕС с его стороны. Экс-президент США также уверен, что Венгрией "руководит сильный человек" и это "хорошо".
Другие заявления Трампа
- Недавно Трамп кичился своими "хорошими" отношениями с Владимиром Путиным. Вероятный кандидат от республиканцев на выборах пообещал в случае переизбрания "очень быстро" завершить российско-украинскую войну, которую он назвал "ситуацией с Украиной".
- Также экс-президент США недавно признался, что он во время своей каденции угрожал европейским странам. Трамп сказал лидерам, что США не будут защищать Европу в случае нападения на нее. По его словам, на следующий день после этого заявления "поступили миллиарды долларов".