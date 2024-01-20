Дональд Трамп 19 января выступил на митинге в Нью-Хэмпшире. Там скандальный политик подтвердил, что угрожал Европе, когда сидел в президентском кресле.

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Трамп хвастался результатами угроз

Бывший глава государства заявил, что во время своей каденции он угрожал европейским лидерам. Трамп говорил им, что США не будут защищать Европу в случае нападения на нее.

Трамп считает, что США "оплачивают счет". Он заявил, что во время своего президентства осознал это после встречи с лидерами НАТО и выразил обеспокоенность. Тогда один из европейских лидеров спросил действующего американского президента, означают ли его слова, что если Европа не заплатит, то США не будут ее защищать.

Я сказал, что именно это значит. И на следующий день поступили миллиарды и миллиарды долларов,

– сказал Трамп.

Что этому предшествовало

Недавно еврокомиссар Тьерри Бретон заявил, что в 2020 году в Давосе Трамп имел частный и напряженный разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Тогдашний американский президент угрожал ей выходом США из НАТО и называл Альянс "мертвым".

Кроме этого Трамп, по словам Бретона, говорил, что немцы "должны" Вашингтону 400 миллиардов долларов за оборону. Также действующий на тот момент американский лидер угрожал, что США не придут на помощь европейским странам, если на них нападут.

Бретон назвал заявления скандального американского политика "большим тревожным звоночком". Также он выразил обеспокоенность из-за того, что Трампа могут переизбрать в США на второй срок.

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