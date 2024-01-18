Дональд Трамп призвал Республиканскую партию не идти на компромисс с демократами. По его мнению, спикер Палаты представителей Майк Джонсон заключит "идеальное" соглашение.

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Что наговорил Трамп

Бывший американский лидер считает, что республиканцам не нужно идти на компромисс, если это не прекратит миграционных волн в США.

Не надо заключать соглашение по границе вообще, если мы не получим все необходимое, чтобы прекратить нашествие миллионов и миллионов людей из ниоткуда в нашу когда-то, но вскоре снова, славну страну,

– написал он в своих соцсетях.

Также он заявил, что без "крепких границ и честных выборов" у республиканцев не будет государства.

Как отметил нардеп Ярослав Железняк, Майк Джонсон консультировался с Дональдом Трампом по соглашению о границе, однако после встречи с Джозефом Байденом 17 января он намекнул на готовность к компромиссу.

Депутат заметил, что американский политик фактически выступил не только против соглашения по границе, но и против помощи Украине. Железняк объяснил поведение бывшего главы государства желанием не дать действующему президенту США политических баллов.

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