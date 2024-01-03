Такой мыслью с 24 Каналом поделился общественный и политический деятель из США, депутат от округа Рок в штате Висконсин Юрий Рашкин. Он убежден, что ждать от Трампа крайне трудно ожидать взвешенной политики в отношении России.

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Причина симпатий Кремля к Трампу

Вероятность, что Трамп тем или иным способом поможет Путину, крайне велика. А вероятность того, что Трамп навредит Путину, даже представить сложно. Такое может произойти разве что случайно, как в Сирии в 2018 году, когда американские силы уничтожили колонну "вагнеровцев", выдвигавшуюся в сторону их позиций.

"Путин не просто так надеется на Дональда Трампа. Трамп показал, что он любит диктаторов и российские деньги, что он будет делать то, что скажет ему Путин, или, по крайней мере, не будет ему мешать", – убежден Рашкин.

Объяснение! Россия вмешалась в президентские выборы 2016 года в Соединенных Штатах, сломав электронную почту Хиллари Клинтон, конкурентки Трампа в борьбе за кресло Белого дома. Кроме того, на Трампа и против Клинтона работали российские ботофермы. Впоследствии Кремль задействовал много ресурсов, чтобы в глазах американских избирателей очернить Украину, пытаясь переложить на нее вину за свое вмешательство.

Именно из-за рисков, которые может вызвать второе президентство Трампа, был принят закон о том, что президент США не может выйти из НАТО без одобрения Конгресса. Такие законодательные инициативы лишь подчеркивают, что американские политики обеих партий считают Трампа опасным.

Убеждения Трампа уже сформированы

Дональд Трамп, который может во второй раз стать президентом США в 2024 году, уже немолодой человек, в мировоззрении которого вряд ли могут произойти какие-то изменения. Кроме того, у Украины нет ничего, что можно было бы "предложить" Трампу для того, чтобы изменить его ценности.

"Трамп может стать только более "оранжевым": оранжевая форма (которую носят заключенные в США – 24 Канал), оранжевые волосы...", – высказался Рашкин, намекнув на возможное заключение экс-президента.

Что известно об уголовных делах против Трампа