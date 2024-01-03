Такою думкою із 24 Каналом поділився громадський і політичний діяч із США, депутат від округу Рок у штаті Вісконсин Юрій Рашкін. Він переконаний, що чекати від Трампа вкрай важко очікувати зваженої політики щодо Росії.
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Причина симпатій Кремля до Трампа
Імовірність, що Трамп в той чи інший спосіб допоможе Путіну, є вкрай великою. А імовірність того, що Трамп нашкодить Путіну, навіть уявити важко. Таке може статися хіба що випадково, як у Сирії в 2018 році, коли американські сили знищили колону "вагнерівців", що висувалася в бік американсько-курдських позицій.
"Путін не просто так сподівається на Дональда Трампа. Трамп показав, що він любить диктаторів та російські гроші, що він буде робити те, що скаже йому Путін, або принаймні не буде йому заважати", – переконаний Рашкін.
Саме з огляду на ризики, які може спричинити друге президентство Трампа, було ухвалено закон про те, що президент США не може вийти з НАТО без схвалення Конгресу. Такі законодавчі ініціативи лише підкреслюють, що американські політики обох партій вважають Трампа небезпечним.
Переконання Трампа вже сформовані
Дональд Трамп, який може вдруге стати президентом США у 2024 році, є вже немолодою людиною, у світогляді якої навряд чи можуть статися якісь зміни. Крім того, Україна не має нічого, що можна було б "запропонувати" Трампу для того, щоб змінити його цінності.
"Трамп може стати тільки більш "помаранчевим": помаранчева форма (яку носять в'язні у США – 24 Канал), помаранчеві волоси...", – висловився Рашкін, натякнувши на можливе ув'язнення експрезидента.
Що відомо про кримінальні справи проти Трампа
- В березні 2023 року Трампа звинуватили в фальсифікації ділової документації, пов'язаної з неправомірними виплатами грошей з бюджету президентської компанії. Їх переказали порнозірці, з якою Трамп міг мати статевий зв'язок у 2006 році.
- Ще одне звинувачення проти експрезидента пов'язане з його неналежним поводженням із документами, що становили державну таємницю. У червні 2023 року його звинуватили в тому, що він тримав секретні документи у ванній та спальні свого маєтку
- Однак найбільш резонансною справою проти Трампа є численні позови проти нього в питанні втручання у вибори 2020 року. Тоді Трамп закликав своїх прихильників не визнавати оголошені результати, що призвело до насильницьких протестів та штурму Капітолія – району, в якому засідає Конгрес.
- Серед іншого, за цими звинуваченнями Трампа можуть позбавити можливості номінуватися на президентські вибори, адже Конституція США забороняє обіймати державні посади тим, кого було визнано винними у заколоті. Тепер численні суди встановлюють, чи були дії Трампа "закликом до повстання".