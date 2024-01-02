Загалом цей рік стане роком виборів у світі. Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк, зауваживши, що будь-які прогнози робити важко, бо тільки виборці можуть знати, хто здобуде перемогу.
До теми Карма 14 поправки XIX століття: чи зможе Трамп взяти участь у виборах президента США 2024
Якими можуть бути політичні перегони у США
Сьогодні у США шириться дискусія про можливе зняття кандидатури Дональда Трампа з виборчого бюлетеня. Однак, навіть якщо це станеться, це не означає, що Джо Байден автоматично виграє. Перемогти можуть інші кандидати, й таку версію вже обговорюють.
Думаю, що вибори в Штатах – це найбільша загадка, від якої у 2024 році багато чого залежатиме. Це, зокрема, матиме вплив на війну в Україні, бо мовиться про гроші, зброю,
– зауважив політолог.
Проте не варто забувати, що міжнародна допомога важлива, але все-таки основою є Збройні Сили України. Адже перші місяці війни західної зброї не було, але українці воювали та здобували перемоги. Тому на першому місці – люди, а на другому – міжнародна допомога. Саме це поєднання дає потужний результат.
Чи можуть Трампа не допустити до виборів
Два штати уже заборонили Трампу брати участь у виборах, тому така ймовірність є. Якщо це станеться, це буде історичним рішенням, якого ще ніколи не траплялося. Але разом з тим залишається сценарій, що Трамп все-таки дійде до фіналу виборів та переможе.
"Україні вже потрібно до цього готуватися, бо це буде надзвичайно складний сценарій. Якщо постачання зброї та багатьох інших речей "підвиснуть у повітрі" – це може бути великою проблемою", – підкреслив Микола Давидюк.
Як до цього підготуватися
Одним із варіантів політолог назвав – запросити Трампа в Україну. Потрібен заклик до його людських відчуттів, сентиментів. Якщо він переможе, то спершу не треба робити зайвих кроків.
Відомо, що Володимир Зеленський запрошує багатьох політиків публічно. У певний момент Трамп сам хотів візиту в Україну, але потім відмовився. У цих переговорів була складна історія.
Якщо виграє, тоді треба запрошувати. Причому починати з Херсону, Запорізької АЕС, все показувати та розповідати. Також варто запрошувати не лише його, а й всю родину, бо ми знаємо, що його дочка Іванка Трамп та її чоловік Джаред Кушнір також мають вплив,
– зауважив Давидюк.
Відтак треба бути готовим до того, що позитивні впливи знизяться, а негативні збільшаться. Також багато американських експертів зазначають, що другий термін Трампа може бути більш радикальним, і це правда.
Останні новини про Дональда Трампа
- У своєму різдвяному привітанні 45 президент США взявся ображати своїх конкурентів, зокрема, він різко висловився про Джо Байдена та спеціального прокурора Джека Сміта. Останнього назвав "божевільним" та "неконтрольованим". Також Трамп згадав про Україну. Він побажав неназваним "головорізам всередині країни гнити в пеклі разом зі своєю Україною/Росією, Ізраїлем/Іраном".
- Дональду Трампу заборонили балотуватися у двох штатах. Мовиться про штат Мен та Колорадо. Рішення пояснили причетністю Трампа до заворушень у Капітолії у 2021 році. Адвокати політика вже подали апеляцію. Журналісти BBC наголосили, що таким рішенням ці штати хочуть створити додатковий тиск на Верховний суд США, щоб він постановив, чи має Трамп право балотуватися на пост президента.
- Опитування, які проводили журналісти The Wall Street Journal, свідчать, що за Трампа хочуть проголосувати 37% опитуваних. За Байдена – лише 31%. Інші кандидати набрали 8% або навіть менше. Щодо голосування лише між двома політиками, то 47% проголосували б за Трампа, 43% – за Байдена.