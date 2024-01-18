Дональд Трамп закликав Республіканську партію не йти на компроміс з демократами. На його думку, спікер Палати представників Майк Джонсон укладе "ідеальну" угоду.
До теми Байден погодився посилити імміграційну політику, щоб забезпечити допомогу Україні, – WSJ
Що наговорив Трамп
Колишній американський лідер вважає, що республіканцям не треба йти на компроміс, якщо це не припинить міграційних хвиль у США.
Не треба укладати угоду щодо кордону взагалі, якщо ми не отримаємо все необхідне, щоб припинити навалу мільйонів і мільйонів людей з нізвідки до нашої колись, але невдовзі знову, славної країни,
– написав він у своїх соцмережах.
Також він заявив, що без "міцних кордонів та чесних виборів" у республіканців не буде держави.
Як зазначав нардеп Ярослав Железняк, Майк Джонсон консультувався з Дональдом Трампом щодо угоди стосовно кордону, однак після зустрічі з Джозефом Байденом 17 січня він натякнув на готовність до компромісу.
Депутат зауважив, що американський політик фактично виступив не тільки проти угоди по кордону, а й проти допомоги Україні. Железняк пояснив поведінку колишнього глави держави бажанням не дати чинному президенту США політичних балів.
Що кажуть експерти про Трампа
- Нещодавно російський правозахисник Марк Фейгін у розмові з 24 Каналом зауважив, що Пекін побоюється другої перемоги Дональда Трампа на виборах. Адже цей колишній президент США має антикитайську позицію.
- Європа теж боїться переобрання Трампа. Про це не так давно заявив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус. Експерт пояснив це бажанням скандального політика зруйнувати всі союзи та вивести США з НАТО.
- Раніше депутат від округу Рок у штаті Вісконсин Юрій Рашкін попереджав, що у разі ще однієї перемоги Трампа на виборах той з великою ймовірністю допоможе Владіміру Путіну. На думку політичного діяча із США, Трамп може якось нашкодити президенту країни-агресорки хіба що випадково.