Захід справді боїться можливого повернення цього політика до влади. Таку думку 24 Каналу висловив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, додавши, що упродовж першого терміну президентства, Трамп продемонстрував бажання зруйнувати всі наявні світові інституції.

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Чим загрожує переобрання Трампа

Колишній очільник США хоче зруйнувати всі Альянси та союзи. Він навіть заявляв, що країна має вийти з НАТО. Колись саме рішення Трампа не дало змогу Америці увійти у Транстихоокеанську зону вільної торгівлі, тому зараз вона вибудовується без США.

Він практично поставив крапку в історію Світової організації торгівлі й лише перемога Джо Байдена врятувала цю структуру, але не повністю. Проблема модернізації досі є. Бажання Трампа руйнувати все, що створювалось десятиліттями дійсно лякає багатьох у Європі,

– сказав Іван Ус.

Не можна не згадати вислови політика про те, що США не має допомагати Європі, якщо хтось на неї нападе. Безумовно, так він натякав на війну Росії проти України. Фактично Трамп каже, що світ, який збудували після завершення Другої світової війни його не влаштовує. Тому він хоче з нього вийти.

Уже виникають питання, як у майбутньому колективний Захід зможе комунікувати з Трампом. Існує закон, відповідно до якого, президент одноосібно не може вивести країну з НАТО. Якщо припустити, що група Трампа здобуде більшість у двох палатах парламенту, то він легко може ухвалити нове рішення, яке вигідне для нього.

Так він зможе змінювати закони, як сам захоче, власне у цьому є ризик. Але всі бачать намір Трампа це зробити й це дуже важливо,

– підкреслив Іван Ус.

Скандальні заяви Дональда Трампа