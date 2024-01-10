Єврокомісар Тьєррі Бретон поділився деталями розмови колишнього президента США Дональда Трампа з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. За його словами, ця бесіда відбулася у 2020 році на полях Всесвітнього економічного форуму у Давосі.

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Що наговорив Трамп

Зі слів Бретона, коли Трамп був президентом, він у приватному порядку сказав голові Єврокомісії, що США не прийдуть на допомогу Євросоюзу у разі військового нападу на ЄС. Сам єврокомісар стверджує, що теж був присутній на заході у Давосі. Він назвав цю зустріч напруженою.

До речі, НАТО мертве, і ми підемо, ми вийдемо з НАТО. І, до речі, ви винні мені 400 мільярдів доларів, тому що ви не заплатили, німці, те, що повинні були заплатити за оборону,

– процитував Бретон колишнього американського лідера.

Як пояснило видання, Бретон розповів цю історію 9 січня у Європейському парламенті. Згадуючи ту зустріч, єврокомісар назвав заяву Трампа "великим тривожним дзвіночком". Він припустив, що цей політик може повернути собі президентське крісло.

До слова, Тьєррі Бретон відповідає за промислову політику ЄС та оборонний порядок денний. Він наполягав на тому, щоб Євросоюз посилив свої можливості самооборони на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну та закликав створити фонд на 100 мільярдів євро, щоб наростити виробництво озброєння.

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