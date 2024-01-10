Єврокомісар Тьєррі Бретон поділився деталями розмови колишнього президента США Дональда Трампа з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. За його словами, ця бесіда відбулася у 2020 році на полях Всесвітнього економічного форуму у Давосі.
До теми Конкурент Трампа хоче вивести США з НАТО, якщо виграє вибори, – Politico
Що наговорив Трамп
Зі слів Бретона, коли Трамп був президентом, він у приватному порядку сказав голові Єврокомісії, що США не прийдуть на допомогу Євросоюзу у разі військового нападу на ЄС. Сам єврокомісар стверджує, що теж був присутній на заході у Давосі. Він назвав цю зустріч напруженою.
До речі, НАТО мертве, і ми підемо, ми вийдемо з НАТО. І, до речі, ви винні мені 400 мільярдів доларів, тому що ви не заплатили, німці, те, що повинні були заплатити за оборону,
– процитував Бретон колишнього американського лідера.
Як пояснило видання, Бретон розповів цю історію 9 січня у Європейському парламенті. Згадуючи ту зустріч, єврокомісар назвав заяву Трампа "великим тривожним дзвіночком". Він припустив, що цей політик може повернути собі президентське крісло.
Що кажуть експерти про вибори президента США
- Політолог зі США Раміз Юнус у розмові з 24 Каналом нещодавно зауважив, що не факт, що Трамп змагатиметься з Джозефом Байденом за президентське крісло. За його словами, більшість американців не хоче бачити обох політиків на посаді голови держави. Через це можуть з'явитися нові кандидатури.
- Раніше американський громадський та політичний діяч й депутат від округу Рок у штаті Вісконсин Юрій Рашкін пояснював, чому ще одна перемога Трампа на виборах може виявитися небезпечною. За його словами, цей політик з високою ймовірністю допоможе Владіміру Путіну. Він назвав Трампа любителем російських грошей та диктаторів.
- Не так давно політолог Микола Давидюк зауважив, що ймовірне зняття Дональда Трампа з виборів не принесе Джозефу Байдену автоматичної перемоги. Стати новим президентом США може й хтось з інших кандидатів, а результати цих виборів вплинуть на російсько-українську війну.