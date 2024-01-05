Про це 24 Каналу заявив політолог зі США Раміз Юнус, зауваживши, що при цьому всі називають лише 2 прізвища – Трамп та Байден. Він додав, що усе може різко змінитися, адже це – Америка.

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"Не сумнівайтеся, що в цій країні такі процеси цілком реальні. Тим паче враховуючи ту поляризацію, яка нині є в американському суспільстві, й те неприйняття, яке воно показує обом цим кандидатам", – наголосив Юнус.

Більшість американців не хочуть бачити президентом ані Дональда Трампа, ані Джо Байдена. І тому, зазначає політолог, цілком можуть з'явитися нові обличчя.

Враховуючи кримінальні справи проти Трампа та те, що Байден все-таки не так тягне – йому 81-й рік пішов. Хоча й Трампу вже під 80, але він більш-менш живчик. У будь-якому випадку 80-річні кандидати – це не добре для Америки,

– сказав Раміз Юнус.

Чи зменшать США допомогу Україні

У Білому домі заявили, що допомагатимуть Україні скільки треба, однак не обов'язково на рівні 2022 – 2023-го року.

На думку Юнуса, це може бути тактика для того, аби Європа активніше брала в цьому участь. Однак з іншого боку, США не можуть віддалитися від цього питання, адже країні треба зовнішньополітичний та внутрішньополітичний успіх.

Всередині країни економіка має хороший показник. Однак міграційна тематика – проблема для США. Для того, аби не було вето у цьому питанні, його пов'язують з допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню.

"Вони домовляться. Інших варіантів я тут просто не бачу. Менше сумнівайтеся у цьому. Це вже внутрішньополітичні розбирання Америки", – додав політолог.

Юнус не впевнений у тому, що підтримку України зменшать. Адже війна в Україні повномасштабна та дуже сильно залежить від підтримки США.

"А як вони спекулюватимуть? Якщо європейці будуть щось робити, так і вони спекулюватимуть. Американці головні у цьому питанні. Вони не хотіли б "пальмою першості" комусь поступитися", – наголосив політолог.

Тому він переконаний, що підтримка України буде на тому ж рівні, як у 2023-му році. А, можливо, часом навіть і більше. Особливо тоді, коли це буде важливо на президентських виборах у США.

Передвиборча кампанія у країні лише починається. Після того, як офіційно визначать кандидатів, тоді буде зрозуміло, хто які має можливості. І мірою того, як кампанія набиратиме оберти, які можуть впливати на рейтинги, американці будуть діяти.

Чи перейдуть "червону лінію"

Нижня палата Конгресу США займається бюджетом у вересні – жовтні, коли приходить фінансовий рік. Це – головний документ Сполучених Штатів. Після того, як його затверджують, виконавча влада вільна у своїх діях. Вона реалізовує гроші. Тому законодавці уже нічого не можуть зробити.

Тому республіканці накинулися на амбразуру бюджету, аби використати все максимально. Й до дефолту дотягують. Однак вони на "червону лінію" не переступають, адже дефолт вдарить по республіканцях так само,

– зазначив політолог.

Також по них вдарить і відсутність підтримки України, Ізраїлю та Тайваню. Тому, мовляв, до цієї "червоної лінії" доводити не будуть.

Військова допомога для України від США