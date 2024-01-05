Об этом 24 Каналу заявил политолог из США Рамиз Юнус, отметив, что при этом все называют только 2 фамилии – Трамп и Байден. Он добавил, что все может резко измениться, ведь это – Америка.
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"Не сомневайтесь, что в этой стране такие процессы вполне реальны. Тем более учитывая ту поляризацию, которая сейчас есть в американском обществе, и то неприятие, которое оно показывает обоим этим кандидатам", – подчеркнул Юнус.
Большинство американцев не хотят видеть президентом ни Дональда Трампа, ни Джо Байдена. Потому, отмечает политолог, вполне могут появиться новые лица.
Учитывая уголовные дела против Трампа и то, что Байден все-таки не так тянет – ему 81-й год ушел. Хотя и Трампу уже под 80, но он более-менее живчик. В любом случае 80-летние кандидаты – это не хорошо для Америки,
– сказал Рамиз Юнус.
Уменьшат ли США помощь Украине
В Белом доме заявили, что будут помогать Украине сколько нужно, однако не обязательно на уровне 2022 – 2023-го года.
По мнению Юнуса, это может быть тактика для того, чтобы Европа активнее участвовала в этом. Однако с другой стороны, США не могут уйти от этого вопроса, ведь стране нужен внешнеполитический и внутриполитический успех.
Внутри страны экономика имеет хороший показатель. Однако миграционная тематика – проблема для США. Для того, чтобы не было вето в этом вопросе, его связывают с помощью Украине, Израилю и Тайваню.
"Они договорятся. Других вариантов я здесь просто не вижу. Меньше сомневайтесь в этом. Это уже внутриполитические разборки Америки", – добавил политолог.
Юнус не уверен в том, что поддержку Украины уменьшат. Ведь война в Украине полномасштабная и сильно зависит от поддержки США.
"А как они будут спекулировать? Если европейцы будут что-то делать, так и они будут спекулировать. Американцы главные в этом вопросе. Они не хотели бы "пальму первенства" кому-то уступить", – подчеркнул политолог.
Поэтому он убежден, что поддержка Украины будет на том же уровне, как в 2023-м году. А может быть, порой даже и больше. Особенно, когда это будет важно на президентских выборах в США.
Предвыборная кампания в стране только начинается. После того, как официально определят кандидатов, тогда будет понятно, кто какие имеет возможности. И по мере того, как кампания будет набирать обороты, которые могут влиять на рейтинги, американцы будут действовать.
Перейдут ли "красную линию"
Нижняя палата Конгресса США занимается бюджетом в сентябре – октябре, когда приходит финансовый год. Это – главный документ Соединенных Штатов. После того, как его утверждают, исполнительная власть свободна в своих действиях. Она реализует деньги. Потому законодатели уже ничего не могут сделать.
Поэтому республиканцы набросились на амбразуру бюджета, чтобы использовать все максимально. И до дефолта дотягивают. Однако они на "красную линию" не переступают, ведь дефолт ударит по республиканцам так же,
– отметил политолог.
Также по ним ударит и отсутствие поддержки Украины, Израиля и Тайваня. Поэтому, мол, к этой "красной линии" доводить не будут.
Военная помощь для Украины от США
- Конгресс США несколько месяцев не может принять пакет помощи для нескольких стран. Так Украина могла бы получить помощь на более чем 61 миллиард долларов. Джо Байден заявлял, что готов уступить республиканцам. Все для того, чтобы помощь приняли. Речь идет об усилении безопасности на границе США и Мексики.
- США больше не смогут давать военную помощь Украине. Это будет до того момента, пока Конгресс не примет выделение финансовой помощи для украинского государства. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что денег для новой поддержки нет.
- На очередную российскую атаку по Украине отреагировал президент США Джо Байден. Он обратился к Конгрессу с требованием, чтобы там была принята помощь для страны. Байден отметил, что от этого зависит коллективная безопасность всех союзников.
- Между тем, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что у Украины нет "плана Б" на случай, если Запад не будет предоставлять оружие. Мол, государство уверено в "плане А".