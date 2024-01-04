Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович. Он считает, что у Белого дома есть рычаг влияния, который сможет сделать республиканцев более сговорчивыми относительно миграционной реформы.
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Примут ли США помощь Украине
Работа по принятию 111-миллиардного законопроекта, в который включена и помощь Украине на 2024 год, продолжается, и вероятность положительного для Украины решения далеко не нулевая. Правда, оно может затянуться во времени.
"Стороны ведут переговоры, пытаясь достичь какого-то консенсуса. Республиканцы, конечно же, будут до конца выкручивать руки (демократам – 24 Канал), но это создает проблемы и для них самих", – отметил Рейтерович.
Во-первых, политический кризис в США разжигает внутриреспубликанские противоречия, которые уже достаточно заметны широкой публике. Дело в том, что для части республиканцев Дональд Трамп является отрицательным персонажем. Поэтому в случае, если он решительно выступит против компромисса с демократами, умеренные республиканцы могут в противовес ему согласиться с предложениями Байдена.
Во-вторых, в Соединенных Штатах продолжается бюджетный кризис. Несмотря на то, что расходы на 2024 год должны были принять еще в октябре, по состоянию на сегодняшний день США живут исключительно на средства временного бюджета, деньги в котором рассчитаны до 19 января. И именно на этой проблеме могут сыграть демократы в случае отсутствия уступок республиканцев.
Я убежден, что администрация Байдена не будет такой же лояльной временному бюджету, как это было в 2023 году. Здесь Байден может показать свои навыки "тафгая" (жесткого парня – 24 Канал) и заставить республиканцев принять его условия, поставив следующий бюджет в зависимости от помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также решение вопроса мексиканской границы.
– допустил Рейтерович.
В таком случае ответственными за непринятие бюджета США на 2024 год будут республиканцы, длительно блокировавшие предложение Байдена, готового идти на компромиссы. Именно поэтому можно спрогнозировать, что торги между партиями будут очень напряженными, но в конце этого процесса законопроект с помощью для Украины все же будет принят. И уже после этого каждая из сторон будет делать вид, что именно она сумела решить этот политический кризис и разблокировать помощь иностранным партнерам США.
Какие еще события происходят внутри США
- 20 декабря 2023 года произошел важный прецедент, который может оказать существенное влияние на ход выборов президента США. Верховный суд Колорадо постановил, что Дональд Трамп не может участвовать в выборах президента США из-за своих призывов к штурму Капитолия.
- Дело в том, что после гражданской войны 1861 – 1865 годов в США внесли поправку к Конституции, запрещавшей лицам, причастным к мятежу против американских властей, занимать государственные должности. Соответственно, сразу после избрания Байдена сторонники Трампа попытались ворваться на территорию правительственного квартала, применив силу.
- Американская судебная система не имеет четкого ответа на вопрос, подпадают ли действия Трампа под статью Конституции, потому что ее уже почти столетие не применяли. Соответственно свою оценку этим событиям должен дать Верховный Суд США.
- Пока же решение, принятое судом Колорадо, будет распространяться только на 1 из 50 штатов США. Однако подобные судебные процессы происходят и в других штатах, и если тамошние судьи придут к идентичному выводу, это может существенно навредить шансам Трампа выиграть выборы.