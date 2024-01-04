Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович. Він вважає, що Білого дому є важіль впливу, який зможе зробити республіканців більш зговірливими щодо міграційної реформи.
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Чи ухвалять США допомогу Україні
Робота щодо ухвалення 111-мільярдного законопроєкту, в який включена й допомога Україні на 2024 рік, триває, і ймовірність позитивного для України рішення далеко не нульова. Щоправда, воно може затягнутися у часі.
"Сторони ведуть перемовини, намагаючись досягти якогось консенсусу. Республіканці, звичайно ж, будуть до кінця викручувати руки (демократам – 24 Канал), але це створює проблеми й для них самих", – зауважив Рейтерович.
По-перше, політична криза у США розпалює внутрішньореспубліканські протиріччя, які вже достатньо помітні широкому загалу. Річ у тім, що для частини республіканців Дональд Трамп є негативним персонажем. Тому у випадку, якщо він рішуче виступить проти компромісу з демократами, помірковані республіканці можуть на противагу йому погодитись із пропозиціями Байдена.
По-друге, Сполучених Штатах в цілому триває бюджетна криза. Попри те, що витрати на 2024 рік повинні були ухвалити ще в жовтні, станом на сьогодні США живуть виключно коштом тимчасового бюджету, гроші в якому розраховані до 19 січня. І саме на цій проблемі можуть зіграти демократи у випадку відсутності поступок з боку республіканців.
Я переконаний, що адміністрація Байдена не буде такою ж лояльною до тимчасового бюджету, як це було в 2023 році. Тут Байден може показати свої навички "тафгая" (жорсткого хлопця – 24 Канал) і змусити республіканців прийняти його умови, поставивши наступний бюджет у залежність від допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню, а також вирішення питання мексиканського кордону,
– припустив Рейтерович.
У такому випадку відповідальними за неухвалення бюджету США на 2024 рік будуть республіканці, які тривалий час блокували пропозицію Байдена, готового іти на компроміси. Саме тому можна спрогнозувати, що торги між партіями будуть дуже напруженими, але наприкінці цього процесу законопроєкт із допомогою Україні все ж ухвалять. І вже після цього кожна зі сторін вдаватиме, що саме вони зуміли вирішити цю політичну кризу й розблокувати допомогу іноземним партнерам США.
Які ще події відбуваються всередині США
- 20 грудня 2023 року стався важливий прецедент, що може суттєво вплинути на перебіг виборів президента США. Верховний суд Колорадо постановив, що Дональд Трамп не може брати участь у виборах президента США через свої заклики до штурму Капітолію.
- Річ у тім, що після громадянської війни 1861 – 1864 років у США внесли поправку до Конституції, яка забороняла особам, причетним до заколоту проти американської влади, обіймати державні посади. Відповідно, одразу після обрання Байдена прихильники Трампа спробували вдертися на територію урядового кварталу, застосувавши силу.
- Американська судова система не має чіткої відповіді на питання, чи підпадають дії Трампа під цю статтю Конституції, тому що її вже майже століття не застосовували. Відповідно, свою оцінку цим подіям має дати Верховний Суд США.
- Поки що ж рішення, ухвалене судом Колорадо, поширюватиметься лише на 1 із 50 штатів США. Однак подібні судові процеси відбуваються і в інших штатах, і якщо тамтешні судді дійдуть ідентичного висновку, це може суттєво нашкодити шансам Трампа виграти вибори.