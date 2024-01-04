Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович. Він вважає, що Білого дому є важіль впливу, який зможе зробити республіканців більш зговірливими щодо міграційної реформи.

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Чи ухвалять США допомогу Україні

Робота щодо ухвалення 111-мільярдного законопроєкту, в який включена й допомога Україні на 2024 рік, триває, і ймовірність позитивного для України рішення далеко не нульова. Щоправда, воно може затягнутися у часі.

"Сторони ведуть перемовини, намагаючись досягти якогось консенсусу. Республіканці, звичайно ж, будуть до кінця викручувати руки (демократам – 24 Канал), але це створює проблеми й для них самих", – зауважив Рейтерович.

По-перше, політична криза у США розпалює внутрішньореспубліканські протиріччя, які вже достатньо помітні широкому загалу. Річ у тім, що для частини республіканців Дональд Трамп є негативним персонажем. Тому у випадку, якщо він рішуче виступить проти компромісу з демократами, помірковані республіканці можуть на противагу йому погодитись із пропозиціями Байдена.

Пояснення: у Сенаті, верхній палаті Конгресу США, де зараз розглядають законопроєкт Байдена, демократи мають більшість (51 конгресмен проти 49). Однак у нижній Палаті представників більшість мають республіканці (221 конгресмен проти 213). Відповідно, найбільша складність для демократів полягатиме у тому, щоб здобути підтримку саме в Палаті представників. Для цього їм вистачило б бодай 5 республіканців, які б погодились із пропозиціями Байдена. Однак щодо рішення про жорсткіші умови для міграції республіканці демонструють жорстку партійну дисципліну й не підтримують законопроєкт Байдена, допоки більшість їхніх конгресменів з обох палат за це не виступить.

По-друге, Сполучених Штатах в цілому триває бюджетна криза. Попри те, що витрати на 2024 рік повинні були ухвалити ще в жовтні, станом на сьогодні США живуть виключно коштом тимчасового бюджету, гроші в якому розраховані до 19 січня. І саме на цій проблемі можуть зіграти демократи у випадку відсутності поступок з боку республіканців.

Я переконаний, що адміністрація Байдена не буде такою ж лояльною до тимчасового бюджету, як це було в 2023 році. Тут Байден може показати свої навички "тафгая" (жорсткого хлопця – 24 Канал) і змусити республіканців прийняти його умови, поставивши наступний бюджет у залежність від допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню, а також вирішення питання мексиканського кордону,

– припустив Рейтерович.

У такому випадку відповідальними за неухвалення бюджету США на 2024 рік будуть республіканці, які тривалий час блокували пропозицію Байдена, готового іти на компроміси. Саме тому можна спрогнозувати, що торги між партіями будуть дуже напруженими, але наприкінці цього процесу законопроєкт із допомогою Україні все ж ухвалять. І вже після цього кожна зі сторін вдаватиме, що саме вони зуміли вирішити цю політичну кризу й розблокувати допомогу іноземним партнерам США.

Які ще події відбуваються всередині США