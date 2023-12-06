У Сенаті 5 грудня оприлюднили пакет національної безпеки вартістю приблизно 111 мільярдів доларів. ці гроші виділені для надання допомоги Україні та Ізраїлю, а також для заходів, спрямованих на південний кордон.

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Розподіл коштів

Із виділеного пакету Україна отримає 15 мільярдів доларів на "військову підготовку, обмін розвідданими" та "збільшення присутності в зоні відповідальності Європейського командування".

Законопроєкт також передбачає 10,6 мільярда доларів допомоги для Ізраїлю. З них 4 мільярди доларів на можливості протиракетної оборони, а також 1,2 мільярда доларів "для прискорення розробки системи протиракетної оборони "Залізний промінь".

Україні потрібна підтримка

У підсумку також вказано 43,6 мільярда доларів США на заходи, спрямовані на збільшення потужностей країни з виробництва зброї та боєприпасів, а також інвестиції в промислову базу підводних човнів та збільшення запасів.

Голова Сенату з питань асигнувань Петті Мюррей (штат Вашингтон) сказала, що необхідно надати підтримку Україні в цей ключовий момент. Крім цього, вона зазначила, що потрібно дати зрозуміти Путіну та іншим диктаторам, що вони не можуть просто вичікувати.

Сенаторам давно пора припинити прив’язувати партійні та екстремальні імміграційні пропозиції до двопартійних доповнень,

– сказала вона.

Очікується, що законопроєкт винесуть на перше процедурне голосування 6 грудня, оскільки демократи попереджають, що Україні бракує ресурсів на тлі її війни з Росією.

Однак його чекає складний шлях до переходу, оскільки республіканці наполягають на більш агресивних пропозиціях щодо південного кордону.

Реакція України

Народна депутатка України та членкиня Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи назвала новини про такий розподіл фінансування "обнадійливими", адже фінансування для нашої держави збільшили.

Основна програма, по якій нам закуповують зброю USAI - сума збільшилася з 12 мільярдів до 13,5 (сховано начебто в виробничу базу), нам залишили, а не порізали бюджетну підтримку (вливання нам в бюджет щомісячне) на тому ж рівні – 11,8 мільярда.

Крім цього, збережені й інші програми допомоги Україні – FMF – 1,7 мільярда (в основному навчання, допомога партнерам в допомозі нам), а також PDA – 7,8 мільярда – це програма, за якою вигрібають американські стоки зброї нам.

Лідер республіканців заявляв, що буде закликати голосувати проти допомоги Україні