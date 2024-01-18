Журналісти The Wall Street Journal також наголосили, що це потрібно Байдену і для того, щоб відвернути від себе критику. Адже, згідно з останніми опитуваннями, більшість американців не вдоволені політикою глави США щодо іммігрантів.

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Байден готовий на посилення імміграційної політики

Автори матеріалу зазначили, що імміграційна угода, яку розробляють у Сенаті, обмежить можливість мігрантів з півдня просити притулку у США. Ця угода, яка має відбутися в обмін на нову військову допомогу для України та Ізраїлю, вже має великі шанси бути ухваленою на Капітолійському пагорбі.

Зрештою Джо Байден наголосив, що говорив із верхівкою Конгресу щодо необхідних елементів для розв'язання цієї проблеми. Зокрема, щодо реформи систем притулку та умовно-дострокового звільнення.

Журналісти підкреслили, що опитування CBS News, проведене на початку цього місяця, показало, що рейтинг схвалення Байдена щодо розв'язання питань імміграції був рекордно низьким: 68% опитаних сказали, що вони не схвалюють його прикордонну політику, а 63% сказали, що хочуть, щоб він був жорсткішим а цьому плані.

Водночас у виданні підкреслили, що впродовж своєї п'ятдесятилітньої політичної кар'єри, яка часто зосереджувалася на зовнішньополітичних пріоритетах, Байден рідко брався за питання імміграційної політики – і коли він це робив, то зазвичай підтримував помірковану позицію.

Протягом трьох років адміністрація Байдена намагалася приборкати сплеск мігрантів на південному кордоні, і республіканці взялися за це питання, щоб виступити проти його переобрання. Білий дім також бачить політичну вразливість, і двопартійна угода може притупити ці напади,

– написали журналісти.

Представник Білого дому сказав журналістам, що адміністрація президента США очолила найбільше розширення законних шляхів за останні десятиліття, працювала з партнерами в усьому регіоні для боротьби з нелегальною міграцією та забезпечила дотримання закону, повернувши понад 482 тисячі осіб, які не мали законного статусу, щоб залишатися в країні.

Виконавча директорка групи з прав імміграції America's Voice і колишній директор національної коаліції Байдена під час праймеріз 2020 року Ванесса Карденас зазначила, що президент США схилявся до політичного розрахунку, що середні виборці, про яких він піклується, не надають пріоритету виправленню імміграційної системи.

"Вони хотіли виграти за допомогою прогресивних проблем, і імміграція не була однією з них", – сказала вона.

Байден майже ніколи не мав справи з іммігрантською проблемою

Автори підкреслили, що, бувши сенатором, Байден голосував за кілька обмежувальних заходів, таких як закон 1996 року, що посилює покарання за незаконний перетин кордону, і закон 2006 року, що дозволяє будівництво паркану на кордоні. Але ці голоси поставили Байдена в одну лінію з більшістю інших сенаторів-демократів того часу.

Коли він працював віцепрезидентом в адміністрації Обами, його досвід імміграційної політики здебільшого обмежувався його дипломатичною роботою.

У своїй заявці проти колишнього президента Дональда Трампа у 2020 році Байден ненадовго відродив надії демократів створити більш прогресивний порядок денний імміграції, залучивши прихильників його суперника на праймеріз від Демократичної партії.

Серед іншого, він зобов'язався закрити всі приватні центри утримання іммігрантів, захистити давніх працівників, які не мають постійного легального статусу, і скасувати багато пунктів політики Трампа щодо кордонів.

За словами радників, на президента особливо вплинула емоційна реакція першої леді Джилл Байден на політику адміністрації Трампа щодо розділення сімей і його програма "Залишатися в Мексиці", яка відмовляла у в'їзді до США, поки розглядалися заяви про надання притулку.

Автори матеріалу стверджували, що у перший день перебування на посаді Байден виконав декілька обіцянок. Зокрема, призупинив будівництво прикордонної стіни Трампа, скасував заборону на в'їзд до кількох країн з більшістю мусульман і припинив політику "Залишатися в Мексиці". Він також надіслав до Конгресу імміграційну пропозицію, включаючи шлях до громадянства для приблизно 11 мільйонів іммігрантів, які проживали в США нелегально, коли Байден прийшов на посаду.

Але ніколи не було скоординованих зусиль, щоб проштовхнути цей законопроєкт через тодішній контрольований демократами Конгрес, як це зробила адміністрація з іншими законопроєктами, які зрештою підписав Байден, такими як двопартійний законопроєкт про інфраструктуру,

– написали журналісти.

Однак надії прогресистів на імміграційну політику швидко розвіялися, а двопартійна критика постійного потоку мігрантів на кордоні стала лише гучнішою.

Президент США не хоче повертатися до політики Трампа

У The Wall Street Journal зазначили, що президент США все ще опирається деяким пропозиціям, які надто нагадують дії адміністрації Трампа. Йому все ще не подобається повертати будь-яку форму повертання іммігрантів у Мексику.

Він також виступив проти широкомасштабних рейдів на робочих місцях, націлених на роботодавців, які наймають багато іммігрантів без документів, і проти затримання сімей мігрантів на кордоні.

Але в умовах посилення політичного тиску Байден повторив радникам, що його пріоритетом є стрімке падіння міграції, і погодився з певними заходами, вжитими Трампом, запровадивши правила про надання притулку.

У межах переговорів про прикордонну угоду з республіканцями Білий дім також повідомив, що прийме деякі зміни до органу, який дозволяє уряду впускати людей, які не відповідають вимогам для отримання візи. Адміністрація Байдена широко використовує це, щоб пропускати мігрантів, які заздалегідь зареєструються в уряді, щоб вони не потрапили до США нелегально.

Адміністрація практично припинила роботу над кількома ідеями кампанії, які виклав Байден, наприклад, знайти способи дозволити нелегальним іммігрантам, які десятиліттями проживають у США, працювати легально. Чиновники кажуть, що єдині ідеї, які зараз розглядаються, спрямовані на зменшення потоків мігрантів до кордону.