Також американський лідер наголосив на важливості забезпечення України необхідними ресурсами. Перед цим український нардеп Ярослав Железняк запевняв, що лідер демократів у Сенаті Чак Шумер заявив щодо допомоги Україні, що "ми ближче, ніж коли-небудь".

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Що кажуть у Білому домі про зустріч з керівництвом Конгресу

У Білому домі розповіли, що Джо Байден чітко сказав про те, що бездіяльність Конгресу ставить під загрозу національну безпеку Сполучених Штатів, НАТО та решти вільного світу.

Президент закликав Конгрес швидко надати додаткове фінансування для підтримки України та надіслати потужний сигнал про рішучість США,

– пояснили в Білому домі.

Там запевнили, що президент США також дав зрозуміти, що вони повинні діяти зараз, щоб вирішити виклики на кордоні. Ба більше, Джо Байден запевнив, що його надихає прогрес, досягнутий у двопартійних переговорах, що відбуваються в Сенаті.

"Він висловив свою прихильність досягненню двопартійної угоди щодо прикордонної політики та необхідності додаткових ресурсів на кордоні. Президент закликав Конгрес якнайшвидше ухвалити повну додаткову програму з національної безпеки", – запевнили у Білому домі.

Що цьому передувало