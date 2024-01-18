Также американский лидер отметил важность обеспечения Украины необходимыми ресурсами. Перед этим украинский нардеп Ярослав Железняк уверял, что лидер демократов в Сенате Чак Шумер заявил о помощи Украине, что "мы ближе, чем когда-либо".
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Что говорят в Белом доме о встрече с руководством Конгресса
В Белом доме рассказали, что Джо Байден ясно сказал о том, что бездействие Конгресса ставит под угрозу национальную безопасность Соединенных Штатов, НАТО и остального свободного мира.
Президент призвал Конгресс быстро предоставить дополнительное финансирование для поддержки Украины и послать мощный сигнал о решительности США,
– объяснили в Белом доме.
Там заверили, что президент США дал понять, что они должны действовать сейчас, чтобы решить вызовы на границе. Более того, Джо Байден заверил, что его вдохновляет прогресс, достигнутый в двухпартийных переговорах, происходящих в Сенате.
"Он выразил свою приверженность достижению двухпартийного соглашения по пограничной политике и необходимости дополнительных ресурсов на границе. Президент призвал Конгресс как можно быстрее принять полную дополнительную программу по национальной безопасности", – заверили в Белом доме.
Что этому предшествовало
- В прошлом году Конгресс США не проголосовал за пакет помощи Украине, Израилю, а также помощь странам Индо-Тихоокеанского региона, включая Тайвань в размере 106 миллиардов долларов. Кроме того, спикер Палаты представителей Джонсон заявил, что США объединят помощь и защиту границы с Мексикой.
- Республиканцы и демократы не смогли достичь соглашения относительно границы, поэтому и не проголосовали за помощь Украине в 2023 году.
- Уже после встречи Джо Байдена с руководством Конгресса спикер Майк Джонсон заверил, что встреча в Белом доме была "продуктивной". Политик заверил, что он говорил демократам и Джо Байдену: "Мы должны изменить ситуацию на границе – существенные изменения в политике".
- По результатам встречи главный переговорщик от демократов Крис Мерфи заявил, что он принимал достаточное участие в переговорах, чтобы знать, когда они приближаются к завершению, и он чувствует, что они уже там. Подробнее о мнениях по переговорам читайте здесь.