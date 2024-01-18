Предшествовало встрече заявление от лидера республиканцев Сената Митча МакКоннелла, которого также пригласили. Он сказал репортерам, что ожидает, что на следующей неделе будет рассматриваться дополнительный пакет с помощью для Украины. Правда, это может быть как фактическая следующая неделя, так и пленарная – Конгресса.

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На встрече заговорили об осторожном прогрессе

Прежде всего, стоит заметить о сигналах, которые посылают республиканцы. Они уверяют, что сейчас – лучший момент, чтобы заключить сделку, что касается границы.

Для тех, кто думает, что если президент Трамп победит, а я надеюсь, что он победит, что мы сможем достичь лучшего соглашения, – вы этого не сделаете. Вы должны получить 60 голосов в Сенате. Для моих коллег-республиканцев это исторический момент для реформирования границы,

– заявил сенатор Линдси Грэм.

Джон Тюн, его коллега в Сенате, отметил, что "демократы не дадут нам ничего близкого к этому, если нам придется получить 60 голосов в Сенате Соединенных Штатов при республиканском большинстве". Он заверил, что есть уникальная возможность, и что для этого удобное время.

Лидер республиканцев в Сенате МакКоннелл также обратился к Майку Джонсону. Он заявил: "Готовьтесь получить от Сената соглашение по границе и Украине". По сути, он "предположил", что законопроект о поддержке Сенат рассмотрит на следующей неделе.

Чак Шумер, лидер демократов в Сенате, заявил, что "мы ближе, чем когда-либо". Он назвал "это очень хорошей встречей" и добавил, что за столом достигли большого количества согласований, касающихся решения вопросов иммиграции, а также предоставления помощи Украине.

Я достаточно участвовал в переговорах, чтобы знать, когда ты приближаешься к завершению, и я чувствую, что мы там,

– заявил главный переговорщик от демократов Крис Мерфи.

Сам спикер Майк Джонсон встречу в Белом доме назвал "продуктивной". Он заявил Джо Байдену и демократам, что "мы должны изменить ситуацию на границе". И что предстоят существенные изменения в политике.

Мы не настаиваем на конкретном названии законопроекта, но настаиваем на том, что элементы должны быть значимыми,

– отметил он.

Интересно, что перед встречей Джонсон заявлял, что пока администрация не перекроет границу, никакие другие запросы рассматривать не планируют. Он также использовал тезисы типа необходимости строже вести отчетность за помощь, оказанную Украине, а также об отсутствии стратегии окончания войны, развязанной Россией.