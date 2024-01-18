Журналисты The Wall Street Journal также подчеркнули, что это нужно Байдену и для того, чтобы предотвратить критику. Ведь, согласно последним опросам, большинство американцев не удовлетворены политикой главы США по отношению к иммигрантам.

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Байден готов к усилению иммиграционной политики

Авторы материала отметили, что разрабатываемое в Сенате иммиграционное соглашение ограничит возможность мигрантов с юга просить убежища у США. Это соглашение, которое должно состояться в обмен на новую военную помощь для Украины и Израиля, уже имеет большие шансы на принятие на Капитолийском холме.

В конце концов Джо Байден подчеркнул, что говорил с верхушкой Конгресса по поводу необходимых элементов для решения этой проблемы. В частности, о реформе систем убежища и условно-досрочного увольнения.

Журналисты подчеркнули, что опрос CBS News, проведенный в начале этого месяца, показал, что рейтинг одобрения Байдена по решению вопросов иммиграции был рекордно низким: 68% опрошенных сказали, что они не одобряют его пограничную политику. А 63% сказали, что хотят, чтобы он был более жестким в этом плане.

В то же время, в издании подчеркнули, что на протяжении своей пятидесятилетней политической карьеры, которая часто сосредотачивалась на внешнеполитических приоритетах, Байден редко брался за вопросы иммиграционной политики – и когда он это делал, то обычно поддерживал умеренную позицию.

В течение трех лет администрация Байдена пыталась обуздать всплеск мигрантов на южной границе, и республиканцы взялись за этот вопрос, чтобы выступить против его переизбрания. Белый дом также видит политическую уязвимость, и двухпартийное соглашение может притупить эти нападения,

– написали журналисты.

Представитель Белого дома сказал журналистам, что администрация президента США возглавила наибольшее расширение законных путей за последние десятилетия, работала с партнерами по всему региону для борьбы с нелегальной миграцией и обеспечила соблюдение закона, вернув более 482 тысяч человек, которые не имели законного статуса, чтобы оставаться в стране.

Исполнительный директор группы по правам иммиграции America's Voice и бывший директор национальной коалиции Байдена во время праймериз 2020 года Ванесса Карденас отметила, что президент США склонялся к политическому расчету, что средние избиратели, о которых он заботится, не придают приоритет исправлению иммиграционной системы.

"Они хотели выиграть с помощью прогрессивных проблем, и иммиграция не была одной из них", – сказала она.

Байден почти никогда не имел дела с иммигрантской проблемой

Авторы подчеркнули, что, будучи сенатором, Байден голосовал за несколько ограничительных мер, таких как закон 1996 года, усиливающий наказание за незаконное пересечение границы, и закон 2006 года, разрешающий строительство забора на границе. Но эти голоса поставили Байдена в одну линию с большинством других сенаторов-демократов того времени.

Когда он работал вице-президентом в администрации Обамы, его опыт иммиграционной политики в основном ограничивался его дипломатической работой.

В своей заявке против бывшего президента Дональда Трампа в 2020 году Байден ненадолго возродил надежды демократов создать более прогрессивную повестку иммиграции, привлекая сторонников его соперника на праймериз от Демократической партии.

Среди прочего, он обязался закрыть все частные центры содержания иммигрантов, защитить не имеющих постоянного легального статуса давних работников в США и отменить много пунктов политики Трампа в отношении границ.

По словам советников, на президента особенно повлияла эмоциональная реакция первой леди Джилл Байден на политику администрации Трампа по разделению семей и его программа "Остаться в Мексике", которая отказывала во въезде в США, пока рассматривались заявления о предоставлении убежища.

Авторы материала утверждали, что в первый день пребывания в должности Байден выполнил несколько обещаний. В частности, приостановил строительство пограничной стены Трампа, отменил запрет на въезд в несколько стран с большинством мусульман и прекратил политику "Остаться в Мексике". Он также направил в Конгресс иммиграционное предложение, включая путь к гражданству для примерно 11 миллионов иммигрантов, проживавших в США нелегально, когда Байден вступил в должность.

Но никогда не было скоординированных усилий, чтобы протолкнуть этот законопроект через тогдашний контролируемый демократами Конгресс, как это сделала администрация с другими законопроектами, которые наконец подписал Байден, такими как двухпартийный законопроект об инфраструктуре,

– написали журналисты.

Однако надежды прогрессистов на иммиграционную политику быстро развеялись, а двухпартийная критика постоянного потока мигрантов на границе стала громче.

Президент США не хочет возвращаться к политике Трампа

В The Wall Street Journal отметили, что президент США все еще противится некоторым предложениям, слишком напоминающим действия администрации Трампа. Ему все еще не нравится возвращать какую-либо форму возвращения иммигрантов в Мексику.

Он также выступил против широкомасштабных рейдов на рабочих местах, нацеленных на работодателей, нанимающих много иммигрантов без документов, и против задержания семей мигрантов на границе.

Но в условиях усиления политического давления Байден повторил советникам, что его приоритетом является стремительное падение миграции, и согласился с определенными мерами, предпринятыми Трампом, введя правила о предоставлении убежища.

В рамках переговоров о пограничном соглашении с республиканцами Белый дом также сообщил, что примет некоторые изменения в орган, позволяющий правительству впускать людей, не отвечающих требованиям для получения визы. Администрация Байдена широко использует это, чтобы пропускать заранее зарегистрируемых в правительстве мигрантов, чтобы они не попали в США нелегально.

Администрация практически прекратила работу над несколькими идеями кампании, изложенными Байденом, например, найти способы разрешить нелегальным иммигрантам, десятилетиями проживающим в США, работать легально. Чиновники говорят, что единственные рассматриваемые сейчас идеи направлены на уменьшение потоков мигрантов к границе.