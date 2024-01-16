Таку думку 24 Каналу озвучив російський правозахисник, блогер Марк Фейгін. За його словами, навіть перемога чинного президента США Джо Байдена – кращий варіант для Пекіна.
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"Трамп – антикитайський"
Марк Фейгін переконаний, що зараз Джо Байден не буде просувати переговори щодо статусу Тайваню. Американський лідер заявив, що не визнає його незалежності.
Водночас США не розірвуть зв'язки з Тайванем та не виступлять за інтеграцію острова у склад континентального Китаю. Це свідчить про те, що Байден не буде нехтувати вибором самих тайванців.
Президент Китаю Сі Цзіньпін дуже не хоче, щоб у Білий дім прийшов Дональд Трамп, адже він дотримується антикитайської риторики. Є ймовірність, що він або республіканці з подібною позицією переможуть на виборах президента США.
Найстрашнішим для Сі Цзіньпіна є прихід у Білий дім Трампа. Трамп – антикитайський. Їм навіть Байден – це набагато краще, ніж Трамп або йому подібні кандидати, які можуть перемогти на виборах,
– вважає він.
Трампа можуть не допустити до виборів
- На початку 2024 року стало відомо, що понад 20 штатів можуть заборонити Дональду Трампу брати участь у виборах президента США. Мовиться про виключення кандидатури екслідера Штатів з виборчих списків.
- Раніше Верховний суд штату Колорадо ухвалив рішення, що Дональд Трамп не може брати участь у виборах президента США у 2024 році. Згодом відповідне рішення прийняли у штаті Мен. В обох штатах послалися на 14 правку у Конституції США, яка забороняє учасникам заколотів обіймати найвищі державні посади. У випадку Трампа мовиться про штурм Капітолія США, який відбувся 6 січня 2021 року через його дії.
- У Трампа вже заявили про наміри оскаржити ці рішення. Представник його передвиборчого штабу Стівен Чунг назвав судовий вердикт неправильним.