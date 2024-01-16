Такое мнение 24 Каналу озвучил российский правозащитник, блоггер Марк Фейгин. По его словам, даже победа действующего президента США Джо Байдена – лучший вариант для Пекина.

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"Трамп – антикитайский"

Марк Фейгин убежден, что сейчас Джо Байден не будет продвигать переговоры относительно статуса Тайваня. Американский лидер заявил, что не признает его независимость.

В то же время США не разорвут связи с Тайванем и не выступят за интеграцию острова в состав континентального Китая. Это свидетельствует о том, что Байден не будет пренебрегать выбором самих тайванцев.

Президент Китая Си Цзиньпин очень не хочет, чтобы в Белый дом пришел Дональд Трамп, ведь он придерживается антикитайской риторики. Есть вероятность того, что он или республиканцы с подобной позицией победят на выборах президента США.

Самым страшным для Си Цзиньпина является приход в Белый дом Трампа. Трамп – антикитайский. Им даже Байден – это гораздо лучше, чем Трамп или ему подобные кандидаты, которые могут победить на выборах,

– считает он.

Трампа могут не допустить выборов