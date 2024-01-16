Трамп заявил, что "хорошо ладит с Владимиром Путиным", и привлечет Владимира Зеленского. Соответствующее заявление политик сделал после победы на республиканских праймериз в Айове.

Смотрите также Карма 14 поправки XIX века: сможет ли Трамп принять участие в выборах президента США 2024

Очередное заявление Трампа о войне

Дональд Трамп после лидерства на первых республиканских кокусах в штате Айова 16 января выдал очередное циничное заявление по Украине. Он заявил, что способен договориться с Владимиром Путиным, поскольку они "хорошо ладят"

Мы очень хорошо ладим. Это хорошо, а не плохо. Если бы фальшивые новости стали настоящими и честными новостями, 90% наших проблем в этой стране было бы решено... Ситуация с Украиной настолько ужасная...

– отметил политик.

Также он ожидает, что в случае его победы он быстро привлечет обоих президентов – Украины и России к переговорам.

Я очень хорошо знаю президента Путина, я очень хорошо знаю Зеленского, я могу привлечь его, мы решим это очень быстро.

– заявил Трамп.

В конце Дональд Трамп добавил, что войны в Украине "никогда не должно было произойти".

Следует добавить! Ранее Трамп заявлял, что он посадил бы Путина и лидера Украины Владимира Зеленского за стол переговоров. Более того, Трамп уверен, что ему бы удалось достичь соглашения. В то же время он заявлял, что Россия "вправе оставить себе большую часть того, что она заработала" – то есть речь об оккупированных украинских территориях.

Дональд Трамп, выборы и Украина