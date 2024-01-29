Владимир Зеленский прокомментировал заявление Дональда Трампа о том, что он сможет закончить войну за 24 часа. По словам украинского лидера, он будет счастлив, если это действительно так.
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Каждые сутки мы теряем людей
Зеленский подчеркнул, что если формула мира Трампа действительно окажется действенной, то он будет очень счастлив.
Потому что я знаю сколько за сутки мы теряем людей. Я знаю, сколько это стоит. Поэтому я буду счастлив, если кто-то покажет, как закончить войну за 24 часа. Кто знает,
– объяснил президент.
Война на истощение началась в 2014 году
- Война на истощение с Россией началась еще в 2014 году после аннексии Крыма и оккупации Донбасса. С тех пор сократились инвестиции в Украину деньги из нашей экономики начали выводить. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о военной ситуации и угрозе войны на истощение.
- Украинский лидер также добавил что истощаются и слои населения, и финансовая состоятельность страны, и партнеры, и военные.
- Если говорить о человеческих потерях, то в первый год полномасштабной войны Россия относилась к своим людям как к мясу. И Зеленский не уверен, что это вообще вопрос истощения России.