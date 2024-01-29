Эти мужчины не обязательно должны идти воевать, но должны платить налоги. Об этом президент сообщил в интервью немецкому телеканалу ARD, информирует 24 Канал.

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Мужчины, что вне закона выехали из страны, должны вернуться в Украину

Президент Владимир Зеленский заявил, что мужчины призывного возраста, незаконно выехавшие из Украины, должны вернуться в страну.

Мы бы хотели, чтобы люди, выехавших вне закона з Украины, какие мобилизационного возраста, чтобы они были в Украине. И вопрос, опять таки подтверждаю, вопрос не в том, что они все должны быть на фронте. У нас большая армия. Вопросы в справедливости: люди должны платить налоги,

– сказал президент.

По словам президента, в начале полномасштабной войны люди уезжали за границу по разным причинам.

"Люди спасали своих детей, и все это совершенно понимают. Кто-то уезжал, а кто-то оставался здесь. Это был выбор каждого человека, и это факт. Сегодня кто вернулся, и мы им благодарны. Не только воевать, но и строить и работать. Такое чувство, что речь идет только о фронте",– сказал Зеленский.

Он отметил, что фронт остается вопросом номер один, но в Украине миллионная армия. Зеленский отметил, что около 30 миллионов человек работают. "Мы говорим обо всех людях в Украине. Они все защищают страну на своих местах, есть оборонные предприятия, есть учителя, медики",– заявил президент.

Не все должны воевать, но все должны платить налоги

Глава государства подчеркнул, что украинская власть хотела бы, чтобы люди, выехавших незаконно, вернулись в страну.

Вопрос не в том, чтобы они были в армии, мы хотим, чтобы они платили налоги, с которых мы платим налоги солдатам,

– отметил президент.

Кроме этого, Зеленский подчеркнул, что не требует от правительств других стран принудительно отправлять мужчин, которые могут быть пригодны к мобилизации, назад в Украину.

"Я не кричу Олафу Шольцу вернуть их, мы в демократическом мире. Нужно, чтобы работал закон, согласно которому органы выполняли свои функции",– резюмировал он.

Зеленский о демобилизации и мобилизации в Украине: коротко