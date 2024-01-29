В ответ на вопросы журналистки немецкого издания ARD о вызовах, связанные с призывом на срочную службу, Зеленский заявил: важно обеспечить справедливость для тех, кто уже провел 700 дней на фронте, и для тех, кого могут мобилизовать. Об этом сообщает 24 Канал.

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Справедливость для защитников

Президент выразил благодарность военнослужащим за защиту государства и подчеркнул, что они заслуживают справедливых ротаций, широких отпусков и достойную оплату.

Я им благодарен за защиту нашего государства, как и каждый украинец. Но благодарности за мало. Я считаю, сообщество требует справедливые ротации, требуют дать широкие отпуска, требуют давать деньги,

– отметил Зеленский.

Президент также обратился к военному руководству с требованием подготовить законопроект о справедливой мобилизации, который учитывал бы потребности и права всех бойцов Сил обороны страны.

Президент акцентировал, что решение должно быть принято не потому, что оно популярное или не популярное, а прежде всего – для обеспечения справедливости и ответственности по отношению к тем, кто уже внес вклад в защиту Украины.

"Только по справедливости (решать проблемы с мобилизацией– 24 Канал). У нас есть момент мобилизации и важный момент демобилизации. Есть люди, которые 700 дней на поле боя… Мне кажется, важно, чтобы военные подготовили с Министерством обороны справедливый ответ по этому вопросу", – подчеркнул Зеленский.

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Контекст