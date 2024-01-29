В ответ на вопросы журналистки немецкого издания ARD о вызовах, связанные с призывом на срочную службу, Зеленский заявил: важно обеспечить справедливость для тех, кто уже провел 700 дней на фронте, и для тех, кого могут мобилизовать. Об этом сообщает 24 Канал.
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Справедливость для защитников
Президент выразил благодарность военнослужащим за защиту государства и подчеркнул, что они заслуживают справедливых ротаций, широких отпусков и достойную оплату.
Я им благодарен за защиту нашего государства, как и каждый украинец. Но благодарности за мало. Я считаю, сообщество требует справедливые ротации, требуют дать широкие отпуска, требуют давать деньги,
– отметил Зеленский.
Президент также обратился к военному руководству с требованием подготовить законопроект о справедливой мобилизации, который учитывал бы потребности и права всех бойцов Сил обороны страны.
Президент акцентировал, что решение должно быть принято не потому, что оно популярное или не популярное, а прежде всего – для обеспечения справедливости и ответственности по отношению к тем, кто уже внес вклад в защиту Украины.
"Только по справедливости (решать проблемы с мобилизацией– 24 Канал). У нас есть момент мобилизации и важный момент демобилизации. Есть люди, которые 700 дней на поле боя… Мне кажется, важно, чтобы военные подготовили с Министерством обороны справедливый ответ по этому вопросу", – подчеркнул Зеленский.
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Контекст
- В конце 2023 года Кабмин внес в Верховную Раду законопроект об изменениях в мобилизации. Инициатива вызвала бурные обсуждения в обществе, была раскритикована за антиконституционность, поэтому ее забрали на доработку.
- Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия недавно сообщался, что обновленный законопроект могут вынести на голосование в первом чтении уже 6 февраля 2024 года. По его словам, это важная инициатива.
- Также Главнокомандующий Вооруженными Силами Валерий Залужный отмечал необходимость принятия изменений в мобилизационный процесс. "Защищать Украину должны все", – констатировал он.