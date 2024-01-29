У відповідь на запитання журналістки німецького видання ARD про виклики, пов'язані з призовом на строкову службу, Зеленський заявив: важливо забезпечити справедливість для тих, хто вже провів 700 днів на фронті, та для тих, кого можуть мобілізувати. Про це інформує 24 Канал.

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Справедливість для захисників

Президент висловив вдячність військовослужбовцям за захист держави та наголосив, що вони заслуговують на справедливі ротації, широкі відпустки та гідну оплату.

Я їм вдячний за захист нашої держави, як і кожен українець. Але подяки за мало. Я вважаю, спільнота вимагає справедливі ротації, вимагають дати широкі відпустки, вимагають давати гроші,

– зазначив Зеленський.

Президент також звернувся до військового керівництва з вимогою підготувати законопроєкт про справедливу мобілізацію, який би враховував потреби та права всіх бійців Сил оборони країни.

Президент акцентував, що рішення має бути ухвалене не тому, що воно популярне чи не популярне, а насамперед – для забезпечення справедливості та відповідальності стосовно до тих, хто вже зроби внесок у захист України.

"Тільки по справедливості (розв'язувати проблеми з мобілізацією – 24 Канал). У нас є момент мобілізації та важливий момент демобілізації. Є люди, які 700 днів на полі бою… Мені здається, важливо, аби військові підготували із Міністерством оборони підготували справедливу відповідь на це питання", – наголосив Зеленський.

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Контекст