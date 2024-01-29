Шукаючи ефективні методи мобілізації, Україна може звернутися до досвіду Ізраїлю, де військова служба відкриває двері до кар'єрного зростання. Про це заявив начальник служби зв'язків із громадськістю 47-ї ОМБр Дмитро Лазуткін в ефірі Radio NV, – інформує 24 Канал.
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Військо як крок до успіху
Лазуткін вважає, що для підвищення успішності мобілізації важливо змінити суспільне сприйняття військової служби. Вона повинна стати не лише обов'язком, але й привілеєм, що відкриває нові можливості.
Наприклад, як у тому ж Ізраїлі. Без служби у війську важче вибудовувати навіть свою подальшу кар'єру, особливо в державних структурах. Так має бути й в нас. Я думаю, цей шлях за рекрутингу, який зараз упроваджується, може привести до підвищення якісних і кількісних показників,
– сказав він.
Вочевидь, ініціативи, спрямовані на підвищення статусу військової служби, можуть стати не лише важливим кроком у формуванні нового обличчя української армії, а й – суспільства загалом.
Що таке рекрутингУ листопаді 2023 року ухвалили Концепцію військової кадрової політики на 5 років. Вона передбачає скасування призову та створення професійного війська на базі рекрутингу. Власне, це система служби за контрактом: держава набирає добровольців, готує, навчає їх та зрештою має професійне військо.
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Зміни до законодавства
- Більш як місяць тому уряд вніс до Верховної Ради законопроєкт, що передбачає зміни до мобілізації та мав би бути спрямований на її покращення. Однак ініціатива викликала дискусії в суспільстві, її відправили на доопрацювання.
- Водночас голова Франції "Слуга народу" Давид Арахамія констатував, що документ винесуть на перше читання з усіма правками уже 6 лютого 2024 року. За його словами, армія чекає на ухвалення цього законопроєкту в цілому, він їй потрібен.
- Слід сказати, що зараз особливо гостро строїть питання демобілізація тих бійців, які воюють від початку повномасштабного вторгнення. Президент Зеленський говорив, що відправити таких воїнів на відпочинок було б справедливо.
- Крім того, голова держави зазначав, що Збройні Сили потребують до 500 тисяч нових бійців. Разом з тим згодом він згодом сказав, що не бачить потреби мобілізувати пів мільйона осіб. До того ж на це потрібні чималі кошти – додаткових 500 мільярдів гривень.