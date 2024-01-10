Заступник голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв заявив, що є 2 варіанти балансування законопроєкту про мобілізацію в Україні. Про це він сказав в етері телемарафону, передає 24 Канал.

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Яка ситуація з законопроєктом

Нардеп пояснив, що завдання комітету полягає у тому, щоб збалансувати законопроєкт про мобілізацію. А саме зробити так, щоб він виконував завдання Генштабу та не порушував конституційні права громадян. За його словами, цієї мети можна досягти у різний спосіб.

Перший варіант полягає у допрацюванні законопроєкту між першим та другим читанням.

Це один з варіантів, який розглядає комітет. Комітет ще не виніс рішення, бо у нас є напрацьовані зміни та рекомендації, які мають бути враховані між першим та другим читанням, якщо ми його винесемо в зал для голосування в першому читанні,

– заявив Чернєв.

Другий варіант передбачає відправлення законопроєкту на допрацювання. Комітет обиратиме один з двох варіантів після того, як члени інших фракцій винесуть свої пропозиції щодо законопроєкту на розгляд. Комітет чекатиме на ці пропозиції 11 січня.

Інформацію про дату обговорень підтвердило Суспільне. Сергій Рахманін у коментарі виданню повідомив, що засідання щодо законопроєкту про мобілізацію має відбутися у четвер, 11 січня, о 10 ранку.

До того моменту, поки законопроєкт не буде проголосовано на комітеті, він не може розглядатися у Верховній Раді. Рішення комітету щодо цього законопроєкту ще не було,

– пояснив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки.

За його словами, правки до будь-яких законопроєктів вносяться між першим та другим читаннями Верховної Ради. До першого читання не можна додавати жодних правок або рекомендацій. Рахманін додав, що законопроєкт про мобілізацію буде або внесений в зал, або відхилений, або відправлений на доопрацювання.

Також він заявив, що Кабміну пропонували відкликати проєкт закону, внести зміни, перереєструвати та подати знову. Однак Кабмін вважає, що народні обранці внесуть всі необхідні правки до законопроєкту до другого читання.

Якою може бути фінальна версія

Єгор Чернєв також заявив, що фінальна версія законопроєкту про мобілізацію буде максимально збалансованою та не міститиме у собі нічого антиконституційного. Він виступив за винесення документа на розгляд у зал Верховної Ради задля ухвалення рішення щодо його подальшої долі.

Важливо, що наразі немає великих суперечок щодо законопроєкту. Міністерство оборони України обґрунтовує кожну норму, воно налаштоване конструктивно й чує нас. Я сподіваюся, що фінальна версія документа з нашими пропозиціями буде максимально збалансована, зокрема в плані мотиваційних та примусових норм, мобілізації та рекрутингу,

– зауважив нардеп.

Чернєв заявив, що наразі продовжується обговорення норми щодо відстрочки для людей з інвалідністю. За його словами, комітет наполягає на тому, щоб інваліди І та II групи взагалі не підлягали мобілізації.

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