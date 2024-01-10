Оборонний комітет має намір прибрати з закону про мобілізацію можливість електронних повісток. Про це в ефірі телемарафону заявив заступник голови оборонного комітету Верховної Ради Єгор Чернєв, інформує 24 Канал.
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Чому планують прибрати з законопроєкту норму про е-повістки
Профільний комітет продовжує обговорювати законопроєкт про мобілізацію, який раніше збиралися розглянути в сесійній залі вже сьогодні (10 січня – 24 Канал).
Народний депутат Давид Арахамія у телеграмі повідомив, що розглядати документ у першому читанні в залі готуються 11 січня.
Наразі депутати вирішили прибрати норму, що дозволяла би відправляти повістки електронною поштою. За словами Єгора Чернєва, це неможливо проконтролювати і неможливо з'ясувати, чи людина таку повістку отримала.
Призов людей з інвалідністю
Також є питання щодо призову людей із інвалідністю. За його словами, у Раді наполягають, щоб, як і раніше, усі групи таких осіб не підлягали мобілізації.
Чернєв висловив сподівання на досягнення консенсусу і спрямування документа на розгляд до залу.
Він зазначив, що великих суперечок щодо законопроєкту немає. Обґрунтовує норми законопроєкту міністерство оборони, а депутати надають свої пропозиції. Законотворці хочуть забалансувати документ між мотиваційними і примусовими нормами, щоб була не лише мобілізація, а і рекрутинг.
Окрім основного законопроєкту, відомо, що подали декілька альтернативних. У них відрізняється термін завершення (принаймні тимчасового) військової служби.
Міноборони пропонувало 36 місяців, але за словами Чернєва, в документі можуть визначити різні підходи для права на відпочинок для тих військових, які в тилу, і тих, які на передовій.
Законопроєкт про мобілізацію: останні новини
- На 72 сторінках законопроєкту передбачена низка змін у чинне законодавство. Вони стосуються як проходження служби, так і осіб, які досі або перебувають на обліку, або досі не стали на облік.
- Олександр Золотухін – юрист у питаннях армії та проходження військової служби детально проаналізував законопроєкт про мобілізацію. Він зазначив, що у ньому є багато порушень прав людини, порушення Конституції. "Основні заходи, які пропонують для змін у законопроєкті стосуються призовників, тих, хто перебуває на військовому обліку. Суттєво звужуються їхні права в контексті відстрочки, оскільки підстав для відстрочки стає менше", – зауважив юрист.
- Відомо, що 11 січня буде перше читання законопроєкту по мобілізації. Про що з трибуни Верховної Ради повідомив Давид Арахамія.