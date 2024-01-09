Членкиня Комітету безпеки, оборони та розвідки України Соломія Бобровська заявила, що до законопроєкту також йдуть зміни у Кримінальний кодекс та Кодекс про адміністративні правопорушення. У самому урядовому проєкті закону про мобілізацію є проблеми з половиною пунктів.

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Що не так із законопроєктом

Народна депутатка дала зрозуміти, що у Комітету є чимало зауважень.

Усі п'ять днів, коли засідав Комітет, і сьогодні ми продовжуємо засідати, іде обговорення по кожній фактично статті, і до кожної другої у нас є зауваження. Вони є або техніко-юридичного характеру, або по самому змісту цих статей,

– пояснила вона.

Бобровська наголосила, що до цього урядового законопроєкту ідуть ще зміни в кодекси, і це вже інший законопроєкт, який піде у спайці з ним. За її словами, там закладено "дуже багато неприємних речей: і збільшення штрафів, а також підвищення кримінальної відповідальності".

Фракція "Голос" та я особисто категорично проти таких підвищень і затягування гайок, і дозволу Національній поліції, наприклад затримувати людину від трьох годин до трьох діб з потребою вияснення чи персональних даних, чи стоїть людина на обліку. Тому що ми знаємо, як це трапляється, і знаємо ці дуже часті крадіжки з вулиць людей, які є незаконними. І за це не несуть, на жаль, співробітники ТЦК відповідальності,

– зауважила нардепка.

Бобровська назвала такі речі неприйнятними і зазначила, в українському суспільстві вони не працюють. Як пояснила депутатка, наше суспільство розуміє або пряник, або ідейну мотивацію, а не закручування та примус. За її словами, в українського суспільства є величезний запит на довіру та справедливість.

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