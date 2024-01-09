Він також наголосив, що фінальне рішення комітету щодо законопроєкту планують ухвалити 9 січня. Після цього документи піде на розгляд до парламенту.

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У комітеті Ради сказали, що певні норми законопроєкту змінюватимуть

Завітневич наголосив, що на всіх засіданнях, де обговорювався законопроєкт про зміни до мобілізації, була робоча атмосфера. За його словами, там точилися гарячі дискусії, обмін різними аргументами, які часом були емоційними.

В першу чергу це стосувалося пошуку балансу між конституційними правами громадян та запропонованими у законопроєкті заходами для вирішення завдань мобілізації, які ці права обмежують,

– сказав він.

Глава комітету також спрогнозував, що окремі норми законопроєкту зазнають суттєвих змін під час розгляду у парламенті. Він підкреслив, що під час обговорень значна увага приділена аргументам щодо мобілізаційних потреб для поповнення бойових частин, які зазнали втрат, та тих, які планується розгорнути.

Нардеп розповів про майбутнє законопроєкту про мобілізацію

Заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв в ефірі телемарафону наголосив, що частина механізмів, які Міністерство оборони України разом з Генштабом ЗСУ внесли до законопроєкту про мобілізацію, є спірною.

При цьому він наголосив, що в Міноборони чують позицію комітету та готові вносити зміни до законопроєкту. Чернєв сказав, що зараз очікується фінальна таблиця змін, які були проговорені на засіданнях комітету, щоб зрозуміти, що робити з документом.

"Там справді дуже багато того, що має бути змінено", – підкреслив Чернєв.

Він очікує, що 9 та 10 січня рішення про долю законопроєкту буде ухвалено у комітеті. Він також наголосив, що станом на 8 січня було 3 варіанти зміни цього проєкту закону.

Існує 5 версій законопроєкту про мобілізацію

Однак уже 9 січня народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк наголосив, що станом на ранок 9 січня в Раді вже 5 версій законопроєкту про мобілізацію: урядовий і 4 альтернативних.

Строк подачі альтернативних законопроєктів закінчився, тому напевно це весь перелік. Плюс, згідно з регламентом, сьогодні можна вже починати розглядати закон, як мінімум на комітеті,

– наголосив він.

Нардеп також зауважив, що тривало закрите обговорення проєкту закону у спікера Ради з фракціями. За словами Железняка, на 10:00 вже призначено комітет з питань оборони, де і буде прийнято рішення щодо законопроєкту.

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