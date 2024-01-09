Он также подчеркнул, что финальное решение комитета по законопроекту планируют принять 9 января. После этого документы пойдут на рассмотрение в парламент.

Интересно Европейская Бизнес Ассоциация требует пересмотра проекта мобилизации в Украине

В комитете Рады сказали, что определенные нормы законопроекта будут меняться

Завитневич отметил, что на всех заседаниях, где обсуждался законопроект об изменениях в мобилизации, была рабочая атмосфера. По его словам, там шли горячие дискуссии, обмен разными аргументами, которые порой были эмоциональными.

В первую очередь это касалось поиска баланса между конституционными правами граждан и предложенными в законопроекте мерами для решения задач ограничивающих эти мобилизации,

– сказал он.

Глава комитета также спрогнозировал, что отдельные нормы законопроект претерпевают существенные изменения при рассмотрении в парламенте. Он подчеркнул, что во время обсуждений значительное внимание уделено аргументам по мобилизационным потребностям для пополнения боевых частей, понесших потери и планируемых развернуть.

Нардеп рассказал о будущем законопроекту о мобилизации

Заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев эфире телемарафона подчеркнул, что часть механизмов, которые Министерство обороны Украины вместе с Генштабом ВСУ внесли в законопроект о мобилизации, спорна.

При этом он подчеркнул, что в Минобороны слышат позицию комитета и готовы вносить изменения в законопроект. Чернев сказал, что сейчас ожидается финальная таблица изменений, проговоренных на заседаниях комитета, чтобы понять, что делать с документом.

"Там действительно очень много того, что должно быть изменено", – подчеркнул Чернев.

Он ожидает, что 9 и 10 января решение о судьбе законопроекта будет принято в комитете. Он также подчеркнул, что по состоянию на 8 января было 3 варианта изменения этого проекта закона.

Существует 5 версий законопроекта о мобилизации

Однако уже 9 января народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк подчеркнул, по состоянию на утро 9 января в Раде уже 5 версий законопроекта о мобилизации: правительственный и 4 альтернативных.

Срок подачи альтернативных законопроектов закончился, поэтому это весь перечень. Плюс, согласно регламенту, сегодня можно уже начинать рассматривать закон, как минимум на комитете,

– подчеркнул он.

Нардеп также отметил, что продолжалось закрытое обсуждение проекта закона у спикера Рады с фракциями. По словам Железняка, к 10:00 уже назначен комитет по вопросам обороны, где и будет принято решение о законопроекте.

В законопроекте о мобилизации выявили коррупционные риски