Член Комитета безопасности, обороны и разведки Украины Соломия Бобровская заявила, что к законопроекту также идут изменения в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях. В самом правительственном проекте закона о мобилизации есть проблемы с половиной пунктов.

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Что не так с законопроектом

Народная депутат дала понять, что у Комитета есть немало замечаний.

Все пять дней, когда заседал Комитет, и сегодня мы продолжаем заседать, идет обсуждение по каждой фактически статье, и к каждой второй у нас есть замечания. Они являются либо технико-юридического характера, либо по самому содержанию этих статей,

– объяснила она.

Бобровская подчеркнула, что к этому правительственному законопроекту идут еще изменения в кодексы, и это уже другой законопроект, который пойдет в спайке с ним. По ее словам, там заложено "очень много неприятных вещей: и увеличение штрафов, а также повышение уголовной ответственности".

Фракция "Голос" и я лично категорически против таких повышений и затягивания гаек и разрешения Национальной полиции, например, задерживать человека от трех часов до трех суток с потребностью выяснения или персональных данных, или стоит ли человек на учете. Потому что мы знаем, как это случается, и знаем эти очень частые кражи с улиц людей, которые являются незаконными. И за это не несут, к сожалению, сотрудники ТЦК ответственности,

– заметила нардепка.

Бобровская назвала такие вещи неприемлемыми и отметила, что в украинском обществе они не работают. Как пояснила депутат, наше общество понимает либо пряник, либо идейную мотивацию, а не закручивание и принуждение. По ее словам, у украинского общества есть огромный запрос на доверие и справедливость.

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