Член Комитета безопасности, обороны и разведки Украины Соломия Бобровская заявила, что к законопроекту также идут изменения в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях. В самом правительственном проекте закона о мобилизации есть проблемы с половиной пунктов.
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Что не так с законопроектом
Народная депутат дала понять, что у Комитета есть немало замечаний.
Все пять дней, когда заседал Комитет, и сегодня мы продолжаем заседать, идет обсуждение по каждой фактически статье, и к каждой второй у нас есть замечания. Они являются либо технико-юридического характера, либо по самому содержанию этих статей,
– объяснила она.
Бобровская подчеркнула, что к этому правительственному законопроекту идут еще изменения в кодексы, и это уже другой законопроект, который пойдет в спайке с ним. По ее словам, там заложено "очень много неприятных вещей: и увеличение штрафов, а также повышение уголовной ответственности".
Фракция "Голос" и я лично категорически против таких повышений и затягивания гаек и разрешения Национальной полиции, например, задерживать человека от трех часов до трех суток с потребностью выяснения или персональных данных, или стоит ли человек на учете. Потому что мы знаем, как это случается, и знаем эти очень частые кражи с улиц людей, которые являются незаконными. И за это не несут, к сожалению, сотрудники ТЦК ответственности,
– заметила нардепка.
Бобровская назвала такие вещи неприемлемыми и отметила, что в украинском обществе они не работают. Как пояснила депутат, наше общество понимает либо пряник, либо идейную мотивацию, а не закручивание и принуждение. По ее словам, у украинского общества есть огромный запрос на доверие и справедливость.
Другие новости об этом законопроекте
- Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич не так давно предположил, что отдельные нормы законопроекта о мобилизации значительно изменят. По его словам, во время эмоциональных обсуждений этого документа значительное внимание уделено аргументам относительно мобилизационных потребностей для пополнения тех боевых частей, которые понесли потери, и тех, которые планируют развернуть.
- Напомним, Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) недовольна этим законопроектом. Представители организации увидели в нем угрозу для экономического восстановления Украины, потому что текущая ситуация может ухудшиться из-за мобилизации определенных кадров.
- Ранее председатель Комитета Совета по антикоррупционной политике Анастасия Радина заявила, что некоторые нормы законопроекта о мобилизации имеют коррупционные риски. По ее словам, представители Минобороны и Генштаба согласились с заключением Комитета и пообещали устранить недостатки.