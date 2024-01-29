В поисках эффективные методы мобилизации Украина может обратиться к опыту Израиля, где военная служба открывает дверь к карьерному росту. Об этом заявил начальник службы по связям с общественностью 47-й ОМБр Дмитрий Лазуткин в эфире Radio NV, – информирует 24 Канал.

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Войско как шаг к успеху

Лазуткин считает, что для повышения успеваемости мобилизации важно изменить общественное восприятие военной службы. Она должна стать не только обязанностью, но и привилегией, что открывает новые возможности.

К примеру, как в том же Израиле. Без службы в армии труднее выстраивать даже свою дальнейшую карьеру, особенно в государственных структурах. Так должно быть и у нас. Я думаю, этот путь при рекрутинге, который сейчас внедряется, может привести к повышению качественных и количественных показателей,

– сказал он.

Очевидно, инициативы, направленные на повышение статуса военной службы, могут стать не только важным шагом в формировании нового лица украинской армии, а и – общества в целом.

Что такое рекрутинг В ноябре 2023 года была принята Концепция военной кадровой политики на 5 лет. Она предусматривает отмену призыва и создание профессиональной армии на базе рекрутинга. Собственно, это система службы по контракту: государство набирает добровольцев, готовит, обучает их и, наконец, имеет профессиональное войско.

Читайте больше в материале В ноябре 2023 года была принята Концепция военной кадровой политики на 5 лет. Она предусматривает отмену призыва и создание профессиональной армии на базе рекрутинга. Собственно, это система службы по контракту: государство набирает добровольцев, готовит, обучает их и, наконец, имеет профессиональное войско.Читайте больше в материале 24 Канала

Изменения в законодательство