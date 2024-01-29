В поисках эффективные методы мобилизации Украина может обратиться к опыту Израиля, где военная служба открывает дверь к карьерному росту. Об этом заявил начальник службы по связям с общественностью 47-й ОМБр Дмитрий Лазуткин в эфире Radio NV, – информирует 24 Канал.
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Войско как шаг к успеху
Лазуткин считает, что для повышения успеваемости мобилизации важно изменить общественное восприятие военной службы. Она должна стать не только обязанностью, но и привилегией, что открывает новые возможности.
К примеру, как в том же Израиле. Без службы в армии труднее выстраивать даже свою дальнейшую карьеру, особенно в государственных структурах. Так должно быть и у нас. Я думаю, этот путь при рекрутинге, который сейчас внедряется, может привести к повышению качественных и количественных показателей,
– сказал он.
Очевидно, инициативы, направленные на повышение статуса военной службы, могут стать не только важным шагом в формировании нового лица украинской армии, а и – общества в целом.
Что такое рекрутингВ ноябре 2023 года была принята Концепция военной кадровой политики на 5 лет. Она предусматривает отмену призыва и создание профессиональной армии на базе рекрутинга. Собственно, это система службы по контракту: государство набирает добровольцев, готовит, обучает их и, наконец, имеет профессиональное войско.
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Изменения в законодательство
- Более месяца назад правительство внесло в Верховную Раду законопроект, что предполагает изменения в мобилизации и должен быть направлен на ее улучшение. Однако инициатива вызвала дискуссии в обществе, ее отправили на доработку.
- В то же время глава Франции "Слуга народа" Давид Арахамия констатировал, что документ вынесут на первое чтение со всеми правками уже 6 февраля 2024 года. По его словам, армия ждет принятия этого законопроекта в целом, он ей нужен.
- Следует сказать, что сейчас особенно остро строит вопрос о демобилизации тех бойцов, воюющих с самого начала полномасштабного вторжения. Президент Зеленский говорил, что отправить таких воинов на отдых было бы справедливо.
- Кроме того, глава государства отмечал, что Вооруженные Силы нуждаются в 500 тысячах новых бойцов. Вместе с тем впоследствии он сказал, что не видит потребности мобилизовать полмиллиона лиц. К тому же на это нужны немалые средства – дополнительных 500 миллиардов гривен.