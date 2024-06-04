За слова Орбана, одразу після цього почалися б переговори. Водночас угорський лідер виступив проти того, аби європейська зброя могла бити по території Росії.

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Заява Орбана

Якби Трамп та Євросоюз захотіли, війна закінчилася б за 24 години. Я думаю, якби Трамп став президентом, він за один день зміг би досягти припинення вогню в Україні, а потім розпочати переговори,

– сказав прем'єр.

Орбан погодився з тим, що війну розпочала Росія, проте угорський лідер не погоджується зі стратегією Євросоюзу. За його словами, ЄС перебуває на роздоріжжі – або ізолювати конфлікт і знайти дипломатичний шлях, або заглиблюватися у війну.

Водночас Віктор Орбан вказав, що якщо дозволити Україні бити зброєю, яку постачає Італія, то це призведе до "сильної реакції Росії", а також відповідний крок включає ризик втручання НАТО у війну.

Скандальні слова Орбана