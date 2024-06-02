Издание AP отмечает, что на так называемый "марш мира" прибыли сторонники Виктора Орбана со всей Венгрии и соседних стран. Они держали в руках плакаты "нет войне", пишет 24 Канал.
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Что известно о демонстрации Орбана в Будапеште
Участники акции 1 июня прошли вдоль Дуная от Цепного моста до острова Маргарет. На фото видно, что подавляющее большинство – пожилого возраста.
Выступая перед демонстрантами венгерский премьер-министр сказал, пишет венгерское издание Index, что пришло время "оккупировать Брюссель", а также трансформировать подход континента к поддержке Украины, которая борется с полномасштабным вторжением России.
Мы можем избежать войны, только если венгерские избиратели поддержат правительство. Мы должны выиграть европейские выборы так, чтобы брюссельские бюрократы в страхе распахнули перед нами двери города и поспешно покинули свои кабинеты,
– заявил венгерский политик.
На митинге он также сказал, что:
- считает "пьяными" тех "провоенных активистов", которые думают, что можно победить Россию;
- его правительство якобы единственное, выступающее за мир в Евросоюзе. Мол, Венгрия может остаться в стороне войны против Украины только в том случае, если его партия "Фидес" победит на выборах в Европарламент.
Если победят левые, то это лишь вопрос времени, когда нас настигнет война,
– заявил Орбан.
Он также говорил, что победа Дональда Трампа на выборах в США приведет к тому, что он вместе с администрацией США сформирует "трансатлантическую мирную коалицию", которая сможет "положить конец боевым действиям в Украине".
Орбан устроил демонстрацию в Будапеште / Фото АР
Кстати, выборы в Европейском парламенте запланированы на 6 – 9 июня 2024 года. Они состоятся в 27 странах Евросоюза. Их цель – выбрать 720 членов парламента, то есть евродепутатов из всех государств-членов. Количество депутатов от каждой страны ЕС зависит от численности населения. В частности, от Германии должно быть 96 евродепутатов, от Кипра – только 6.
Орбан против разрешения ВСУ бить по территории России: кратко
- Виктор Орбан на днях заявил, что он против инициативы некоторых западных стран позволить Украине бить предоставленным союзниками оружием по территории России.
- Издание AP написало, что венгерский политик убежден, что такие планы "приближают Европу к разрушению".
- Мол, позиция президента Франции, что не исключает введения войск в Украину, и предложение НАТО по атакам по России якобы рискует перерастанием войны в Украине в глобальный конфликт.