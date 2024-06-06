Об этом рассказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Он также уточнил, кто именно будет представлять страну на Саммите мира.

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Венгрия примет участие в саммите мира в Швейцарии

Глава венгерского МИД заявил, что Венгрия будет участвовать в саммите мира в Швейцарии 15 – 16 июня.

Причина нашего участия в том, что мы абсолютно на стороне мира, а потому мы участвуем во всех мероприятиях, где мир стоит на повестке дня,

– подчеркнул венгерский министр.

Отвечая на вопрос журналиста, он отметил, что Венгрия будет представлена на конференции на уровне министра иностранных дел.

"Мы уважаем мирные усилия Швейцарии, мы будем участвовать на уровне министра иностранных дел", – добавил он, также отметив, что говорить о мире всегда полезно.

В то же время Петер Сийярто высказался и об отсутствии России на саммите.

Мы считаем, что реальных результатов можно ожидать, если все будут за столом переговоров,

– резюмировал он.

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